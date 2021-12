Gevelsberg: Woher kommen die Kilometer langen Dieselspuren?

Gevelsberg. Mehr als eine Tonne Bindemittel sind notwendig, um die extrem langen Dieselspuren in Gevelsberg zu beseitigen.

Mehrere Dieselspuren in Gevelsberg: Am Samstag musste die Feuerwehr Gevelsberg gleich zu mehreren sogenannten Ölspuren ausrücken. Es handelte sich jeweils um ausgelaufene Dieselkraftstoffe. Folgende Straßen im Stadtgebiet waren betroffen, die Schwelmer Straße, Eichholzstraße, Hagener Straße sowie die Kölner Straße. Somit reichten diese Fahrbahnverschmutzungen von der Stadtgrenze Wetter, vorbei an der Stadtgrenze Hagen, bis zur Stadtgrenze Ennepetal.

Der Einsatz dauerte, mit kurzen Unterbrechungen, von 8.30 bis 13.30 Uhr. Eingesetzt waren Einsatzkräfte der Hauptwache sowie die des Löschzuges 3. Insgesamt wurde mehr als eine Tonne Bindemittel verbraucht. Zur Reinigung der Fahrbahnen wurde eine Kehrmaschine der Technischen Betriebe angefordert.

