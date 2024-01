Gevelsberg: Wohnung durchwühlt, Uhren und Schmuck erbeutet

Eine Person bricht in eine Wohnung ein (gestellte Szene). In Gevelsberg erbeuten Einbrecher Schmuck und Bargeld.

Gevelsberg Einbruch in einem Gevelsberger Mehrfamilienhaus: Als die Bewohner zurückkehren, ist ihre Wohnung komplett durchwühlt.

Im Zeitraum von Donnerstag, 19 Uhr, bis Freitag, 0.15 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein rückwärtiges Schlafzimmerfenster einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Haßlinghauser Straße in Gevelsberg auf.

In der Wohnung wurden mehrere Schränke, Schubladen und Behältnisse geöffnet und durchsucht. Es wurden Uhren und Schmuck entwendet.

Im Anschluss konnten die Täter unerkannt flüchten.

