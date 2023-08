Gevelsberg: Wohnungstür aufgehebelt und Beute gemacht

Einbrecher mit Taschenlampe (Symbolfoto). Am Freitag haben Einbrecher in Gevelsberg zugeschlagen.

Gevelsberg. Die Polizei meldet einen Einbruch in Gevelsberg. Der oder die Täter kamen am Vormittag.

Unbekannte Täter hebelten eine Wohnungstür einer Wohnung in der Bahnhofstraße in Gevelsberg am Freitag, 18. August, zwischen 10 und 11.30 Uhr, auf. Aus dem Objekt wurden Schmuck und Bargeld entwendet. Der oder die Täter konnten flüchten.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm