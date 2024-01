Gevelsberg: Wunsch nach zusätzlicher öffentlicher Toilette

Bekommt der Stadtgarten in Gevelsberg mit seinem Umbau eine öffentliche Toilette? Der Wunsch ist da.

Gevelsberg Im Gevelsberger Zentrum verändert sich bis 2030 viel. Dabei wird auch der Wunsch nach mehr öffentlichen Toiletten wieder laut.

Wohin, wenn beim Bummel in der Innenstadt die Natur ruft? In Gevelsberg gibt es mehrere öffentliche Toiletten. Ob es genug sind, stellt seit Jahren der eine oder die andere immer mal wieder in Frage. Dabei geht es auch um Barrierefreiheit – zum Beispiel als die Politik zuletzt vor der Weihnachtspause über die Umbaupläne für das Rupprecht-Haus diskutiert hat.

Helge Mannott aus der SPD-Fraktion hatte die Frage aufgeworfen, ob das künftige soziokulturelle Zentrum, in das sich das frühere Kaufhaus an der Mittelstraße verwandeln soll, nicht auch ein Behinderten-WC beherbergen könne. „Wir können das beim Architektenwettbewerb mit angeben“, antwortete der zuständige städtische Fachbereichsleiter Björn Remer. Zur Erklärung: Der Wettbewerb soll Ideen für die Sanierung und die mögliche städtische Nutzung der Immobilie entwickeln. Remer merkte aber auch an, dass Bürgerinnen und Bürger sich für Stadtgarten und Fußgängerzone ebenfalls eine öffentliche Toilette gewünscht hätten.

Lesen Sie auch:

Gevelsberger Hautarzt Dr. Buschhaus gibt Praxis auf

Feuerwehrmann rettet Nachbarn – zwei Tage hintereinander

Prostatakrebs: „Alles, was jetzt kommt, ist ein Geschenk“

Demenzkranke Frauen vergewaltigt? Pfleger vor Gericht

So wie das Rupprecht-Haus möchte die Stadt Gevelsberg auch diese beiden Bereiche in den kommenden Jahren umgestalten. Um erste Anregungen dafür einzuholen, fanden bereits eine Onlinebeteiligung und eine Präsenzveranstaltung statt. „Diese Wünsche wurden den Planern im Rahmen des Wettbewerbsverfahrens weitergegeben“, heißt es dazu auf Nachfrage der Redaktion aus dem Rathaus. „Wie diese Wünsche Berücksichtigung finden, wird sich nach Einreichung der Entwürfe Anfang 2024 zeigen.“

Aktuell zwei öffentliche Toiletten in der Innenstadt

Aktuell gibt es laut Stadtverwaltung im Innenstadtbereich zwei öffentlich zugängliche Toiletten. Eine befindet sich im Rathaus und eine am Nirgena-Pavillon, Hagener Straße 1. Diese Toiletten seien jeweils zu den Öffnungszeiten der Einrichtungen – gemeint sind Rathaus und der Betreiber des Pavillons – zugänglich. Zudem gebe es im Bereich der ehemaligen Gastronomie am Ennepebogen eine barrierefreie Toilette, die mit Euroschlüssel jederzeit zugänglich sei.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Auch Kaufland halte eine Toilette bereit, die ebenfalls während der Öffnungszeiten (werktags von 7 bis 22 Uhr) zugänglich sei. Eine Einschränkung der Toilettennutzung lediglich für Kunden erfolgt hier laut Stadt Gevelsberg nicht, demnach sei sie für die Öffentlichkeit zugänglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm