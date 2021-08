„The O’Reillys and the Paddyhats“ aus Gevelsberg feier Geburtstag. Dafür haben sie sich etwas Besonderes einfallen lassen.

Irish Folk Gevelsberg: Zehn Jahre „The O’Reillys and the Paddyhats“

Gevelsberg. Die Gevelsberger Irish-Folk-Rocker „The O’Reillys and the Paddyhats“ feiern ihren mittlerweile zehnten Bandgeburtstag. Das haben sie geplant.

Zum Jubiläum präsentieren sieben Musikerinnen und Musiker erstmals einen neuen Film mit den Highlights aus zehn Jahren Bandgeschichte. Das Ganze findet am Freitag, 3. September, im Autokino von Filmriss und AVU, An der Drehbank 18 in Gevelsberg, statt. Der Film ist dabei keine klassische Banddokumentation, sondern wurde in den typischen „Paddyhats-Mantel“ gesteckt.

Möglichkeiten zum Lachen sowie Fremdschämen dürften also nicht zu knapp kommen, wie die Band verspricht. „Eine klassische Filmpremiere ist zu Coronazeiten natürlich schwierig zu planen“, so Paddyhats-Musiker Tim Herbrig. „Wir haben uns daher dazu entschieden, eine Autokino-Filmpremiere inklusive Warm-Up-Konzert zu veranstalten.“ Dieses Konzert findet vor dem Film als Akustik-Konzert statt.

Einlass ab 20 Uhr, Beginn um 21 Uhr. Tickets für 25 Euro unter www.paddyhats.com.

