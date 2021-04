Gevelsberg: Zeugen gesucht nach Unfall mit Linienbus

Gevelsberg. Ein 58-jähriger Gevelsberger hat Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht erstattet. Er sei von einem Linienbus angefahren worden.

Zugetragen habe sich das Geschehen am Mittwoch, 14. April, gegen 23.35 Uhr an der Haltestelle „Alleestraße“ in Gevelsberg. Ein vorbeifahrender Linienbus habe ihn seitlich angefahren und er sei dadurch gestürzt, so der 58-Jährige. Der Bus sei nach dem Unfall weitergefahren.

Zuvor habe er, so der Gevelsberger, zwei Passanten an der Bushaltestelle nach der Uhrzeit gefragt. Die Polizei sucht nun diese beiden Zeugen sowie Hinweise auf den Unfallfahrer.

Telefonnummer für Hinweise: 02333-9166-4000.