Gevelsberg: Zum Ausbildungsstart gleich die Jobgarantie

Gut lachen haben die Azubis der AVU um Vorstand Uwe Träris (blaues Jacket). Zum Start in die Ausbildung gibt es die Jobgarantie. Und das ist nicht alles.

Gevelsberg. Davon hatten Generationen von Azubis nur geträumt. Zum Ausbildungsstart gleich die Jobgarantie. Das bietet die AVU ihrem Nachwuchs außerdem.

Insgesamt zehn neue Auszubildende starteten am Dienstag, 1. August, bei der AVU-Gruppe in Gevelsberg in ihr Berufsleben. Das ist seit langem der größte Ausbildungs-Jahrgang.

„Wir haben unsere ursprüngliche Planung noch mal erweitert und konnten auch alle Stellen besetzen“, freut sich AVU-Vorstand Uwe Träris.

Mehr als fachliche Ausbildung

Dies entspreche ja nicht dem Trend auf dem Ausbildungsmarkt, weiß auch Ausbildungsleiter Markus Schwandt. „Als Unternehmen bieten wir mehr als nur eine fachlich hochwertige Ausbildung. Die Bewerberinnen und Bewerber bekommen ein Ausbildungspaket geschnürt mit garantierter Übernahme, eigenem Notebook, Mobilitätszuschuss und Weiterbildungsbudget. Und sie arbeiten gemeinsam an berufsübergreifenden Projekten“, so Schwandt weiter.

Verschiedene Tätigkeitsbereiche

AVU-Vorstand Uwe Träris und Betriebsratsvorsitzender Daniel Pilz begrüßten diese neuen Mitarbeitenden: Als Elektroniker für Betriebstechnik beginnen Benjamin Gras (Breckerfeld) und Yannik Oderwald (Schwelm). Zum Anlagenmechaniker ausgebildet werden Johannes Bick (Ennepetal), Maximilian Hellwig (Breckerfeld) und Ömer Ünlü (Hagen). Niklas Ostwinkel (Sprockhövel) macht zunächst eine Einstiegsqualifizierung als Vorbereitung auf die Ausbildung als Anlagenmechaniker.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Pierluigi Gatto (Gevelsberg), Milena Jasmin Melcher (Halver) und Rieke Jana Schöneberg (Breckerfeld) haben sich für den Beruf Industriekauffrau beziehungsweise -mann entschieden. Und auch im Bereich IT und Digitalisierung gibt es weiterhin Bedarf: Soufiane Buzyarzist aus Wetter (Ruhr) und Fabio Eckhardt aus Gevelsberg starten als Fachinformatiker (Fachrichtung Anwendungsentwicklung).

Ausbilder freuen sich auf Zusammenarbeit

In den ersten Tagen steht das gegenseitige Kennenlernen der Azubis und ihrer Ausbilder auf dem Programm. Auch die Ausbilder in den Fachbereichen: Elmar Hieronymus (Anlagenmechaniker), Jörg Zimmermann (Elektroniker), Markus Schwandt (Industriekaufleute) und Markus Krogull (Fachinformatiker) freuen sich auf die Zusammenarbeit.

Insgesamt sind jetzt also 30 Auszubildende (einschließlich Einstiegsqualifikation) bei der AVU beschäftigt.

Für das Ausbildungsjahr 2024 sind ab Mitte August schon Bewerbungen möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm