Einbruch Gevelsberg: Zwei Unbekannte brechen in Ladengeschäft ein

Gevelsberg. Zwei Täter brechen in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Gevelsberger Geschäft ein. Ein Anwohner wird von dem Lärm wach.

Zu einem Einbruch in ein Ladengeschäft in der Gevelsberger Mittelstraße kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag. Zwei unbekannte Tatverdächtige verschafften sich gegen 2.20 Uhr Zugang zu dem Shop eines Mobilfunkanbieters, indem sie das Glas der Haupteingangstür einschlugen.

Täter verlassen ohne Tatbeute den Shop

Im Verkaufsraum versuchten sie eine weitere Tür zu öffnen, was ihnen jedoch nicht gelang. Die Täter verließen daraufhin ohne Tatbeute die Örtlichkeit. Ein Anwohner wurde durch Geräusche und einen optischen Alarm aufmerksam und schaute aus dem Fenster. Er beobachtete zwei Personen, die fußläufig vom Shop in Richtung Hochstraße liefen. Die Täter waren dunkel gekleidet, trugen Sturmmasken und Umhängetaschen mit sich.

