Gevelsberg: Zwei Verletzte bei Unfall auf der A1

Schwelm. Bei einem Unfall auf der Autobahn A1 nahe der Ausfahrt Gevelsberg sind zwei Menschen verletzt worden. Die Feuerwehr Schwelm war im Einsatz.

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 1 nahe der Ausfahrt Gevelsberg wurden am Sonntagvormittag zwei Personen verletzt.

Die Feuerwehr Schwelm wurde um 11.26 Uhr alarmiert, weil es in Fahrtrichtung Bremen vor der Anschlussstelle Gevelsberg zu einem Verkehrsunfall gekommen war und mehrere Personen verletzt sein sollten. Aufgrund des anfänglich unklaren Lagebildes wurden umfangreiche Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst auf die Autobahn disponiert.

Vor Ort konnte Einsatzleiter Markus Kosch aber schnell Entwarnung geben. Auf der Autobahn war es zu einem Auffahrunfall gekommen, an dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren. In beiden Fahrzeugen befanden sich jeweils zwei Personen. Während die Feuerwehr die Einsatzstelle absicherte, den Brandschutz sicherstellte und austretende Betriebsmittel abstreute, wurden die vier Betroffenen von Einsatzkräften der Feuerwehr und des Rettungsdienstes gesichtet. Zwei der Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und im Anschluss an die Versorgung durch einen Notarzt mit Rettungswagen in ein Schwelmer Krankenhaus transportiert.

Anschließend wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben und der Einsatz beendet. Die Feuerwehr Schwelm war mit 18 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort, sie wurde rettungsdienstlich von zehn Einsatzkräften unterstützt, die mit drei Rettungswagen, einem Notarzt sowie zwei Führungsfahrzeugen vor Ort waren. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte der Löschzüge Stadt und Linderhausen, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung, der organisatorische Leiter Rettungsdienst des Ennepe-Ruhr-Kreises sowie ein Leitender Notarzt.

Während des Einsatzes standen weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr zur Sicherstellung des Grundschutzes in Bereitschaft. Einsatzende war gegen 13 Uhr.

