Gevelsberg: Zwei Verletzte nach Unfall auf Eichholzstraße

Rettungsdienst und Polizei im Einsatz (Symbolfoto). Auf der Eichholzstraße in Gevelsberg hat es einen Unfall mit Verletzten gegeben.

Gevelsberg. In Gevelsberg hat es einen Unfall auf der Eichholzstraße gegeben. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

Zwei leicht verletzte Personen gab es nach einem Unfall auf einer Kreuzung in Gevelsberg. Gegen 11.50 Uhr am Montag, 27. März, beabsichtigte eine 37-jährige Frau aus Schwerte mit ihrem Ford aus Richtung Wittener Straße nach links in die Eichholzstraße abzubiegen.

Lesen Sie auch:

Als sie die Kreuzung überquerte, passierte gleichzeitig ein aus Richtung der A1 kommender 20-jähriger Remscheider mit seinem VW den Einmündungsbereich. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Beteiligte wurden bei dem Unfall leicht verletzt, die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm