Ein Polizist nimmt einen Mann fest (Symbolfoto). Ein Gevelsberger war am Samstag laut Polizei in eine Schlägerei am Dortmunder Hauptbahnhof verwickelt.

Polizei Gevelsberger (33) in Schlägerei in Dortmund verwickelt

Dortmund/Gevelsberg. Ein Mann aus Gevelsberg (33) war laut Bundespolizei am Samstag in eine Schlägerei am Dortmunder Hauptbahnhof verwickelt.

Zwei Männer und eine Frau sollen am Samstagabend am Hauptbahnhof Dortmund einen Passanten attackiert haben. Das berichtet die Polizei am Sonntagnachmittag. Bundespolizisten überführten das Trio demnach mit Hilfe einer Auswertung der Überwachungskameras. Gegen 20.20 Uhr bestreiften die Beamten den Dortmunder Hauptbahnhof, als sie auf eine körperliche Auseinandersetzung aufmerksam wurden.

Sie befragten die beteiligten Deutschen, die laut Polizei Fußballanhänger vom 1. FC Union Berlin waren. Dabei erfuhren die Polizisten, dass ein Unbekannter zuvor eine 31-Jährige bedrängt haben soll. Weitere Angaben machten die Berliner (31, 32) dazu nicht.

Auf dem Bahnhofsvorplatz sei es dann zu einer Streitigkeit mit dem Mann gekommen. Zwei Mitarbeiter der Deutschen Bahn (39, 41) sollen dann versucht haben, zu schlichten. Eine unmittelbare Videoauswertung ergab, dass ein 32-Jähriger den Unbekannten als erstes schlug. Der Mann aus Gevelsberg (33) attackierte den Geschädigten ebenfalls. Die 31-Jährige, die zuvor von dem Mann bedrängt worden sein soll, war auch im Begriff, zu einem Schlag auszuholen.

Die Einsatzkräfte fotografierten die Betroffenen in der Bundespolizeiwache. Zu den Vorwürfen äußern, wollten sich das Trio nicht. Beim Verlassen der Wache beleidigte der 33-Jährige einen der Beamten. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung ein.

