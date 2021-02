Gevelsberger Feuerwehr schlägt Eiszapfen ab

Gevelsberg. Der Schnee und die Kälte bleiben. Das zeigt sich auch bei den Einsätzen der Feuerwehr Gevelsberg.

Das Winterwetter dominiert auch weiterhin das Einsatzgeschehen der Gevelsberger Feuerwehr. Erneut mussten die Wehrleute mehrfach ausrücken.

Ölspur: Von der Asbecker Straße bis zum Schulzentrum West musste eine Ölspur am Mittwochvormittag abgestreut werden. Die Kräfte der Hauptwache wurden dabei vom Löschzug 1 der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt. Das Verursacherfahrzeug wurde auf dem Parkplatz angetroffen, nach dieses über die Asbecker Straße, Wittener Straße, Heidestraße, Haßlingerhauser Straße, Clemens-Bertram-Straße und Ochsenkamp. Der Einsatz dauerte von 11.07 bis 12.48 Uhr. 500 Kilogramm Bindemittel wurden eingesetzt.

Rettungsdienst: Parallel dazu wurde das Löschfahrzeug der Hauptwache in die Eichenstraße gerufen, um den Rettungsdienst beim Transport zu unterstützen.

Erstversorgung: Im Anschluss wurde die Hauptwache in die Jupiterstraße gerufen. Dort wurde eine Erstversorgung bis zum Eintreffen des Rettungswagens aus Herdecke durchgeführt.

Wasserrohrbruch: Um 15.50 Uhr wurde die Feuerwehr erneut alarmiert. In der Straße Im Himmel war ein Wasserrohr im Keller aufgrund der Witterung geborsten. Die Feuerwehr schieberte mit dem Energieversorger den Anschluss ab und pumpte den Keller leer.

Eiszapfen: Am Mittwochabend und am frühen Donnerstagmorgen (6.24 Uhr) im Einsatz wurden in der Nordstraße und am Kruiner Tunnel Eiszapfen mittels Drehleiter entfernt. In beiden Fällen musste die Straße voll gesperrt werden.