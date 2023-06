Das Abschlussfeuerwerk konnte wieder im Livestream am heimischen Rechner betrachtet werden.

Kirmesnachlese Gevelsberger Feuerwerk begeistert auch in Neuseeland

Gevelsberg. Feuerwehr Gevelsberg mit dutzenden Einsatzkräften im Kirmesdienst. Auch das Feuerwerk begeistert.

Einen großen Anteil an dem Erfolg der Gevelsberger Kirmes hat auch die Feuerwehr Gevelsberg: Sie sorgte für Präsenz an allen Tagen, kümmerte sich um Hilfeleistungen, kühlte die Menschenmasse während des Kirmeszuges mit ihren Wasserduschen ab und filmte das Feuerwerk für alle, die nicht auf der Kirmesmeile sein konnten.

„Wir hatten sogar Zuschauer unter anderem aus Montenegro, Schweden und Neuseeland“, sagt Feuerwehrchef Falk Ramme. Insgesamt schalteten sich mehr als 500 Menschen über den heimischen Computer dazu und sahen das Feuerwerk aus der Drohnenperspektive. Die besondere Kamera wurde kurz von 23 Uhr von der Fachgruppe Drohne der Feuerwehr Gevelsberg in die Luft gelassen. Schon im vergangenen Jahr lieferte diese außergewöhnliche Bilder vom Feuerwerk.

Und auch im Einsatzgeschehen lieferte die Drohne wichtige Bilder. Wie am Kirmessamstag, als es auf der Elberfelder Straße zwischenzeitlich zu voll war. Die Besucherströme wurden in einem Bereich über die Nebenstraßen umgeleitet. Diese Bypass-Regelung, wie sie Bürgermeister Claus Jacobi nennt, habe sich bewährt und würde im kommenden Jahr fest ins Sicherheitskonzept aufgenommen, so dass es jederzeit und sofort umgesetzt werden könne.

Feuerwehrchef Falk Ramme dankte den vielen Einsatzkräften aus allen Löschzügen, der Hauptwache und auch der Kinder- und Jugendfeuerwehr, Unterstützung gab es außerdem aus Schwelm. Die Einsatzlage bezeichnet Ramme als ruhig. Insgesamt musste die Feuerwehr acht Mal eingreifen, fünf mal während des Kirmeszuges. Grund dafür war die Hitze. Das bestätigt auch Laura Dicke, die für das DRK die Einsatzlage bei der Nachlese der Kirmes bilanziert. „Es gab viel weniger Einsätze als im Vorjahr.“

