Gevelsberger Filmriss nimmt am Aktionstag für Kinos teil

Gevelsberg. „Kino leuchtet. Für dich.“: Darum soll man das Gevelsberger Filmriss-Kino am Sonntag, 28. Februar, fotografieren.

Unter dem Titel „Kino leuchtet. Für dich.“ werden diesen Sonntag, 28. Februar, um 19 Uhr über 300 Kinos in ganz Deutschland von außen durch besondere Beleuchtung erstrahlen. Das Filmriss-Kino beteiligt sich ebenfalls. Zudem planen die Betreiber vor Ort und in den sozialen Netzwerken verschiedene Aktionen, die über den gemeinsamen Hashtag #kinoliebe sichtbarsein werden.

Am Vorabend der für die Fachwelt virtuell stattfindenden Berlinale lenken die Kinos den Blick auf die immer noch geschlossenen Kulturorte und appellieren an die Politik nach vier Monaten eine transparente und verlässliche Wiedereröffnungsperspektive zu erhalten. Bei der nächsten Bund-Länder-Konferenz am kommenden Mittwoch müsse es darum gehen, dass Kinos als Kultureinrichtungen einen vernünftigen Platz in einem Stufenplan bekommen, teilen die Kinos mit.

Klaus Fiukowski, Betreiber des Gevelsberger Filmriss-Kinos, will sich auf jeden Fall an der Aktion beteiligen: „Es ist wichtig, dass die Kinos sichtbar sind. Natürlich machen auch wir an dem Tag unsere Lichter an und werfen einen Spot auf das Filmriss-Kino. Unsere Gäste laden wir ein, uns von ihren Träumen und Wünschen für die Wiedereröffnung zu berichten, in Form eines Briefes im Briefkasten oder als Nachricht per Mail oder auf dem Anrufbeantworter. Kommt bei eurem Abendspaziergang bei uns vorbei, macht ein Foto und postet es in den sozialen Netzwerken bitte unbedingt mit dem #kinoliebe, damit es bei der Aktion sichtbar wird! Unter allen Teilnehmenden verlosen wir drei Kinogutscheine!“

Unterstützt wird die Aktion von #zurückinskino, einer Initiative von Kinobetreiberinnen und -betreibern zur Sammlung und Adaption kreativer, digitaler und analoger Marketingideen von Kinos für Kinos. Auf www.zurueckinskino.de werden Werkzeuge für Social Media und Beispiele der Beleuchtungsaktion vor Ort weitergegeben. Zentraler Hashtag ist #kinoliebe.

Mehr Info und das komplette Programm auf www.filmrisskino.de.

