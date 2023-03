Gevelsberger finanziert Sucht durch Diebstähle

Gevelsberg/Schwelm. Weil er Geld für Drogen braucht, fängt ein Mann aus Gevelsberg an, zu stehlen. Vor Gericht gibt es Einblicke in sein Leben.

Nachdem ein 42-jähriger Gevelsberger von Kokain und Heroin loskommen war, erleidet er durch die Trennung seiner Freundin einen Rückfall. Er ist wieder süchtig, Geld muss her. Da kommt ihm eine offene Terrassentür an einem Einfamilienhaus an der Gevelsberger Straße in Schwelm gerade recht.

Es ist der 20. April vergangenen Jahres, als der 42-Jährige zufällig an dem Haus vorbeikommt. Er sieht die Tür und nutzt die Gelegenheit. Er muss nicht einmal ins Haus. Ein Griff hinein genügt, um eine nahe der Tür abgelegte Geldbörse zu klauen. Darin 50 Euro, Karten und Papiere.

Als er mit seinem Roller abhauen will, nimmt der Hausbesitzer, der das Vorgehen bemerkt hatte, seine Verfolgung auf. Während der Fahrt macht er Video- und Fotoaufnahmen vom Flüchtigen. An einer Kreuzung hängt der 42-Jährige seinen Verfolger ab. Der Dieb behält das Bargeld und wirft den Rest weg. Der Geschädigte erstattet Anzeige und die Ermittler kommen schnell auf den Gevelsberger. Der musste sich im Amtsgericht Schwelm wegen gewerbsmäßigen Diebstahls verantworten.

28 Vorstrafen seit 1998

Sofort rückte er mit einem Geständnis raus: „Ich bin mit dem Roller vorbeigefahren und hab gesehen, die Tür ist offen. Da hab ich gedacht, jetzt oder nie.“

Und auch über seine erneut entfachte Drogensucht sprach der Angeklagte offen. An Weihnachten 2021 habe ihm seine Freundin erklärt, die Beziehung zu beenden. Zu der Zeit sei er clean gewesen. Danach habe er in Wuppertal ein paar alte Kumpel getroffen. Für ihn fatal, denn: „Eh ich mich versehen habe, war ich wieder drauf.“

Von der staatlichen Hilfe allein konnte der Arbeitslose seinen Suchtdruck nicht befriedigen. Also beschaffte er sich auf kriminelle Weise immer wieder Geld. Mehr als zehn offene Verfahren laufen derzeit noch gegen den Mann. Auch in der Vergangenheit war der 42-Jährige, was seine kriminelle Karriere angeht, fleißig. 28 Vorstrafen hat er seit 1998 angesammelt. Davon überwiegend Diebstahl, aber auch Drogenbesitz und Erschleichen von Leistungen.

Für das Entwenden des Portemonnaies verurteilte ihn die Richterin zu fünf Monaten Haft. Bewährung kam nicht mehr in Frage.

