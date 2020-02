Gevelsberg. Die Politik in Gevelsberg hat beschlossen, wie viele Klassen im Schuljahr 2020/21 an den Grundschulen gebildet werden. Das sind die Zahlen.

Gevelsberger Grundschulen: Das sind die Anmeldezahlen

Die Politik in Gevelsberg hat die Eingangsklassen für die Grundschulen festgelegt. Auf Basis der ursprünglichen Anmeldezahlen sprach die Stadtverwaltung davon, dass zum Schuljahr 2020/21 rund 275 Kinder in insgesamt elf Eingangsklassen starten. Dabei greifen erstmalig auch die vom Schulausschuss veränderten Zügigkeiten.

Der Ausschuss hatte die Einrichtung folgender Eingangsklassen beschlossen:

Grundschule Vogelsang: zwei Eingangsklassen (36 Kinder)

Grundschule Schnellmark: eine Eingangsklasse (22 Kinder)

Grundschule Am Strückerberg: drei Eingangsklassen (64 Kinder)

Grundschule Pestalozzi: drei Eingangsklassen (75 Kinder)

Grundschule Silschede: zwei Eingangsklassen (54 Kinder)

Die festgelegte Zahl der Eingangsklassen hat sich bislang nicht geändert. Auf Nachfrage am Dienstag war aber zu erfahren, dass die Stadtverwaltung damit rechnet, bis Mitte der Sommerferien noch eine zweite Eingangsklasse an der Grundschule Schnellmark bilden zu können. Schon als die Schülerzahlen der Politik vorgelegt wurden, hatte sich die Verwaltung die Bildung einer möglichen zwölften Eingangsklasse offengehalten. In diesem Fall würden die Mitglieder des Schulausschusses entsprechend informiert.

Höchstgrenzen von 25 Kindern

An der Pestalozzischule seien zunächst 83 Jungen und Mädchen angemeldet worden. „Hiervon haben allerdings Eltern den Wunsch geäußert, dass ihr Kind um ein Jahr vom Schulbesuch zurückgestellt werden soll“, hieß es.

Der Schulausschuss hatte für die Pestalozzischule die Dreizügigkeit und gleichzeitig eine Höchstgrenze von je 25 Kindern pro Klasse beschlossen (wir berichteten). Daher werde die Schulleitung zusammen mit der zuständigen Aufsichtsbehörde Gespräche mit einigen Eltern führen. Das Ziel werde sein, dass die überzähligen Kinder eine andere für sie wohnortnähere Schule besuchen. „Ausreichende Kapazitäten sind in den anderen Grundschulen vorhanden“, so die Stadtverwaltung. Nach Auskunft der privaten evangelischen Georg-Möller-Grundschule seien dort für das Schuljahr 2020/21 insgesamt zunächst 18 Kinder aus Gevelsberg für die Jahrgangsstufe 1 angemeldet worden.

Die der Politik vorgeschlagene Festsetzung der Eingangsklassen an den städtischen Grundschulen entspricht dem Beschluss des Schulausschusses vom 10. Juli 2019. Demnach können die Grundschulen Vogelsang, Schnellmark und Silschede maximal zweizügig sein. Die Schulen Am Strückerberg und Pestalozzi dürfen maximal dreizügig geführt werden. Im Zuge dessen hatte der Ausschuss wie an der Pestalozzischule auch an der Schule Am Strückerberg eine Höchstgrenze von je 25 Kindern pro Klasse beschlossen.

Infobox Weniger Erstklässler im Vorjahr Für das Schuljahr 2019/2020 hatten sich in Gevelsberg noch 207 Kinder an einer der fünf städtischen Grundschulen angemeldet. Das war zumindest der Stand als die Zahlen 2018 vorgestellt wurden. 19 Jungen und Mädchen waren zu diesem Zeitpunkt noch unentschlossen. An der Grundschule Schnellmark hätte zu dieser Zeit möglicherweise keine Eingangsklasse gebildet werden können (wir berichteten). Nur elf Schulanfänger hatten sich dort anfangs angemeldet. Zu wenig, um eine Eingangsklasse zu bilden.

„Aufgrund der Zentralität der Schulstandorte in der Stadtmitte werden die Grundschulen Am Strückerberg und Pestalozzi von vielen Eltern bevorzugt für ihre Kinder gewählt“, begründete die Verwaltung damals ihren Beschlussvorschlag. Die Sorge: „Zugleich könnten die Grundschulen Vogelsang, Schnellmark und Silschede von immer weniger Eltern gewählt werden.“

Termine vorverlegt

„Wir brauchen aufgrund der enorm gestiegenen Anmeldezahlen ein Steuerungselement für die fünf Schulen“, hatte Bürgermeister Claus Jacobi diesen Schritt gegenüber dieser Zeitung erklärt. Nach zwei Jahren solle geschaut werden, ob und wie sich das Anmeldeverhalten ändert.

Gleichzeitig hänge die Zahl der Eingangsklassen und ob diese überhaupt bis zur Maximalgrenze eingerichtet werden müssten, ohnehin von den Anmeldezahlen ab. Um frühzeitig reagieren zu können, hatte die Stadt die Anmeldetermine auf den September 2019 vorverlegt.