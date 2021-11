Gevelsberger Gymnasiast zu Gast im Landtag

Gevelsberg. Hüsamettin Ergül ist eigentlich Schüler am Gevelsberger Gymnasium, jetzt war er aber drei Tage lang im Landtag.

„Das war einfach super!“ Hüsamettin Ergül ist immer noch restlos begeistert vom Jugendlandtag in Düsseldorf. Drei Tage lang schlüpfte er dort in die Rolle eines Berufspolitikers und bekam eine konkrete Vorstellung von der Arbeit eines „echten Abgeordneten“. Dort lernte er das Arbeiten in den Fraktionen, in Ausschüssen und im Plenum ebenso kennen wie die Entstehung von Gesetzen für das ganze Land.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Hüsamettin Ergül, der seit diesem Jahr Schülersprecher am Gymnasium Gevelsberg ist, war in diesem Jahr Vertreter des heimischen Landtagsabgeordneten Hubertus Kramer im Jugendlandtag. Jeder „echte“ Abgeordnete darf bei den Jugendlandtagen jeweils einen Jugendlichen entsenden.

Es ist ein schöner Zufall, dass Hüsamettin Ergül ausgerechnet im 60. Jahr des Anwerbeabkommens mit der Türkei Jugendabgeordneter von Hubertus Kramer im Landtag Nordrhein-Westfalen war. 1969 kam sein Urgroßvater Hasan im Rahmen des Anwerbeabkommens mit dem Zug aus seiner Heimatstadt Kesan, einem türkischen Städtchen nahe der griechischen Grenze, nach Gevelsberg. Hüsamettin ist also schon in vierter Generation hier an der Ennepe, sein Vater Ünal wurde sogar noch im Gevelsberger Krankenhaus geboren. „Wir Ergüls mögen die Stadt und die Menschen hier sehr,“ erzählt der 16-Jährige, der derzeit die elfte Klasse am Gymnasium besucht. „Und hier tut sich ständig sehr viel Positives.“

Lesen Sie auch: Corona, Impfen, Lüften: Das sagen zwei Gevelsberger Schüler

Zwei Themen wurden im Rahmen des Jugendlandtages diesmal von den Jugendlichen bearbeitet: „Rassismus und Rechtsextremismus in der Polizei“ und „Digitalisierung an Hochschulen“. Zu beiden Themen gab es wie im richtigen Landtagsalltag Experten-Anhörungen, Diskussionen in Arbeitskreisen, Ausschüssen, Fraktion und letztlich im Jugendlandtag selbst. Zum ersten Thema forderten die Jugendlichen über alle Fraktionsgrenzen hinweg vor weiteren Maßnahmen zunächst einmal eine wissenschaftliche Aufarbeitung des Phänomens, beim zweiten Thema fehlte Hüsamettin Ergül wie vielen anderen Teilnehmern die soziale Komponente. Besonders beeindruckend empfand es der junge Gevelsberger, dass sich die vier demokratischen Fraktionen von SPD, CDU, FDP und Grünen wie im richtigen Landtag bei allen Versuchen der AfD, mit populistischen Schauanträgen Intoleranz in den Jugendlandtag zu tragen, gemeinsam zur Wehr setzten.„Das war eine ganz wichtige Erfahrung für mich, gemeinsam mit so vielen anderen jungen Menschen aus Nordrhein-Westfalen Politik zu machen“, erzählte am Ende Hüsamettin Ergül dem richtigen Abgeordneten Hubertus Kramer. Der wiederum lobte das gesellschaftspolitische und ehrenamtliche Engagement von Hüsamettin Ergül – nicht nur bei der Arbeit in der Schülervertretung des Gymnasiums, sondern auch als Fußballer beim FSV Gevelsberg und besonders als Schiedsrichter - derzeit pfeift er bis hinauf zur Bezirksklasse der A-Jugend, bald stehen aber auch die ersten Einsätze bei den Senioren an.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm