Gevelsberger Hospiz Emmaus sucht Männer zur Unterstützung

Gevelsberg. Ökumenisches Hospiz Emmaus in Gevelsberg sucht männliche Unterstützung bei der ehrenamtlichen Arbeit. Schnupperkurse starten.

Tod und Sterben sind innerhalb der Gesellschaft immer noch Tabuthemen, bei denen viele Menschen oftmals Berührungsängste verspüren. „Gerade Männer trauen sich da oft nicht so daran“, sagt Michaela Pesenacker, die stellvertretende Geschäftsführerin vom Hospiz Emmaus. Was zur Folge hat, dass die ehrenamtliche Arbeit, die Begleitung von todkranken, sterbenden und trauernden Menschen, heutzutage auch meist in Frauenhänden liegt.

„Bei uns kommen gerade mal fünf männliche ehrenamtliche Begleiter auf 40 weibliche Begleiterinnen.“ Und das möchte das Ökumenische Hospiz Emmaus nun ändern und bietet daher im Herbst vier Schnupperabende von Männern für Männer an.

Georg Siegler und Dirk Locatelli wollen dabei mit ihren Teilnehmern quasi einen Blick hinter die Kulissen der Hospizarbeit werfen. Denn gerade Männer und Jungen seien es, so berichten die beiden, die sich auf ihrem letzten Lebensweg oder bei der Bewältigung ihrer Trauer oftmals einen Mann als Begleitung an ihrer Seite wünschen.

Info Beginn der Schnupperkurse am 29. Oktober Die Schnupperkurse finden jeweils donnerstags (29. Oktober, 5. November, 12. November und 19. November) in der Zeit von 19 bis 21 Uhr statt. Aufgrund der momentanen

Corona-Situation ist jedoch eine telefonische Voranmeldung bei Michaela Pesenacker notwendig. Zu erreichen ist sie unter 02332/61021. Bei etwaigen Fragen werden die Interessenten direkt an einen der beiden Kursleiter weitergeleitet. Info unter https://www.hospiz-emmaus.de/

Denn viele Themen, die zum Beispiel bei einer lebensbedrohlichen Krankheit oder im Sterbeprozess auftauchen, lassen sich nun einmal von Mann zu Mann freier besprechen. „Da kann es mal vorkommen, dass man vielleicht spontan mal den Grill anwirft, ein Bierchen trinkt und frei heraus redet“, berichtet Dirk Locatelli. Dem fügt Georg Siegler hinzu, dass Männer mitunter auch anders trauern als Frauen. Das wechselseitige Verständnis findet sich schneller und tiefgreifender. „Männer sprechen ihre Empfindungen und Gefühle einfach anders an und aus.“

Was natürlich auch für die Kinder- und Jugendhospizarbeit gilt. „Unser Wunsch ist es, dass wir auch hier den Jungen oder den Geschwisterkindern vielleicht einmal einen männlichen Begleiter zur Seite stellen können, mit dem sie über kränker werden, sterben, den Verlust eines Elternteils oder Tod und Trauer innerhalb der Familie sprechen können“, erklärte Michaela Pesenacker in ihrer Funktion als Koordinatorin für das Kinder- und Jugendhospiz.

Gesucht werden daher nun all jene Männer, die für die ehrenamtliche Mitarbeit einen Teil ihrer Lebenszeit spenden und die vielleicht sogar nach einer qualifizierten Ausbildung als ehrenamtliche Begleiter mit in die Hospizarbeit einsteigen möchten.

Gesucht werden aber auch all jene Männer, die ihre eigenen organisatorischen, technischen oder kreativen Kompetenzen in begleitende Projekte einbringen wollen und können – beispielsweise in Form von Erlebnis-Ausflügen für Kinder und Jugendliche oder Erlebnis-Aktionen.

„Bestimmt hat der eine oder andere auch eigene Ideen, die er einbringen kann, um junge Menschen im gemeinsamen Erleben auf andere Gedanken zu bringen, damit sie wieder zu sich selber finden können“, rühren Georg Siegler und Dirk Locatelli die Werbetrommel.

Die Schnupperkurse sind daher eine Art Ausprobieren, ob dies etwas sein könnte, was einem Spaß macht und anderen ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Sie beginnen am Donnerstag, 29. Oktober.