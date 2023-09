Gevelsberger Jochen Schmidt für 25 Jahre SIHK-Prüfer geehrt

Gevelsberg. Seit 25 Jahren bringt Jochen Schmidt aus Gevelsberg seine Kompetenz als Prüfer für die SIHK ein. Dafür wurde er nun geehrt.

„Unsere Prüferinnen und Prüfer ebnen jungen Menschen mit kritischem Blick den Weg in die Berufstätigkeit, dafür gebührt ihnen gerade in schwierigen Zeiten ein herzlicher Dank.“ Mit diesen Worten sprach Ralf Stoffels, Präsident der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer zu Hagen (SIHK) den ehrenamtlichen Prüferinnen und Prüfern, die ihre Kenntnisse und ihr Wissen in mehr als 330 Prüfungsausschüssen einbringen, Respekt und Anerkennung aus. Unter ihnen Jochen Schmidt aus Gevelsberg, der nunmehr seit 25 Jahren seine Kompetenz als Prüfer einbringt.

Anlass war der alljährliche Prüferehrenamtstag, zu dem rund 240 Gäste in den Hörsaal der SIHK gekommen waren. Sie erlebten einige harmonische Stunden mit einem abwechslungsreichen Programm. Zuvor würdigte Stoffels das ehrenamtliche Engagement der mehr als 1.600 Prüferinnen und Prüfer, die eine starke Säule innerhalb der dualen Ausbildung darstellen.

Thomas Haensel, Leiter des SIHK-Geschäftsbereiches ‚Menschen bilden‘, appellierte an die Gäste, im Kollegenkreis tüchtig Werbung zu machen für das Ehrenamt, schließlich scheiden im kommenden Jahr rund 300 Prüferinnen und Prüfer turnusmäßig aus: „Ihre Fachkenntnisse und Erfahrungen sind gefragt, um Prüfungen fair und praxisorientiert durchzuführen“, so Haensel. Für acht Prüferinnen und Prüfer folgte dann ein besonderer Moment, denn sie wurden für 25 Jahre ehrenamtliches Engagement mit einer Urkunde und der kleinen goldenen Friedrich-Harkort-Medaille geehrt: Anke Asbeck, Klaus Berndt, Wilhelm Erling, Ulrich Gründling, Norbert Naujokat, Lothar Orphal, Jochen Schmidt aus Gevelsberg und Klaus-Dieter Webert freuten sich sichtlich über die besondere Auszeichnung (es fehlten an diesem Nachmittag Gabriele Bevendorff, Silke Blume und Andreas Sturm).

Gemeinsam mit allen Gästen verbrachten die Geehrten einen vergnüglichen Spätnachmittag, der musikalisch umrahmt wurde vom Duo „Ich & Du“ und dem Ensemble des Improvisationstheaters „Schwammdrüber“.

