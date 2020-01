Gevelsberger Jürgen Moysiszik ist Uhrmacher mit Leidenschaft

Jürgen Moysiszik schüttelt den Kopf. Nein, Unterschiede gebe es bei ihm nicht. Und nervös machen den 62-Jährigen die manchmal kaum greifbaren und doch so zerbrechlichen Werte zwischen seinen Fingern auch nicht. Erst vor ein paar Tagen arbeitete er an einer Uhr, die etwa 170.000 Euro kostet. „Ein Modell für 100 Euro muss am Ende genauso gut repariert sein“, sagt der Gevelsberger Uhrmachermeister – einer der Letzten seines Fachs. Einer, dem die Kunden solche Schätze ohne großen Schriftkram in die Hände legen.

Er dreht nun die eigene Uhr zurück und begibt sich auf eine Reise in Erinnerungen an kriegswichtige Uhren, Leihwecker und an den Tag, an dem er die Pinzette gegen Großwerkzeug tauschen musste.

Zeit und Muße nehmen

Der Meisterbrief aus dem Jahr 1981 neben einer Uhr, die Jürgen Moysiszik aktuell zur Reparatur angenommen hat. Foto: Stefan Scherer

Jürgen Moysiszik ist Ur-Gevelsberger, erblickte das Licht der Welt im Krankenhaus an der Hochstraße, wuchs in der Friedhofstraße auf. Der Junge bastelte gern. „Ich bin damals zu Omma Ellinghaus gerannt und habe Transistoren gekauft, um Radios zu bauen.“ Da ging er noch zur Volksschule in der Schnellmark und träumte davon, Radio- und Fernsehtechniker zu werden.

Doch seine Bewerbung bei Radio Ronsdorf an der Hagener Straße scheiterte. Und nun? „Hausmeister Schwigorski hat mir dann erzählt, dass Haarhaus einen Lehrling sucht.“ Der junge Jürgen Moysiszik macht ein Praktikum und ist sofort begeistert. „Man braucht eine ruhige Hand, muss sich Zeit und Muße nehmen, um Zeit in Mechanik zu gießen“, beschreibt er die Faszination seines Handwerks, das damals noch sehr beliebt war.

Am 1. August 1971 tritt er seine Lehre an. Mit dem damals 14-Jährigen sitzen fast 20 weitere Uhrmacher-Lehrlinge in der Cuno-Schule in Hagen. Heute sind es für NRW und Niedersachsen zusammen kaum noch zehn junge Leute, die diesen Beruf erlernen. Ein Beruf, der sich massiv verändert hat.

Leihwecker an die Kunden verteilt

Als Jürgen Moysiszik sein Arbeitsleben begann, hatten die Menschen meist maximal drei Armbanduhren. „Eine für den Alltag, eine für gut und Opas Erbstück“, fasst Moysiszik zusammen, der damals noch Leihuhren ‘rausgegeben hat, wenn ein Kunde sein Modell zur Reparatur abgegeben hat. „Außerdem gab es Leihwecker. Die Leute hatten nur einen Wecker, die damals teuer waren. Also bekamen sie von uns ein Leihgerät für die Reparaturdauer, damit sie nicht verschliefen“, sagt der Gevelsberger, der mit seinen Gesellenbrief auch bei der Bundeswehr ein gefragter Mann war. „Ich war 15 Monate lang beim Heer in Coesfeld und für die Wartung der kriegswichtigen Uhren zuständig.“ Darunter fielen die Bürouhren, die Stoppuhren und vor allem die Flieger-Chronographen der Marke Heuer, die noch heute beliebte Modelle sind.

Er hat sie im Laufe der Jahre alle unter seinen Händen aufgemacht und repariert: die ersten Quarzuhren, günstige Modelle, die ihre Besitzer wegen des hohen emotionalen Werts repariert haben wollen, Standuhren, Tischuhren, Küchenuhren, und natürlich auch die Topmodelle von Rolex, Breitling und Co. aus den Schweizer Luxusmanufakturen. Was die großen Firmen oft nicht schaffen, bekommt der Handwerksmeister hin.

Kleinste Teile fügen sich zum filigranen Uhrwerk zusammen. Foto: Stefan Scherer

Es gibt lediglich zwei Grenzen: Die erste liegt bei den Swatch-Uhren. „Das sind Wegwerfprodukte mit verschweißten Gehäusen, die kann man nicht reparieren.“ Die zweite Grenze ist ihm erst ein einziges Mal in seiner Berufslaufbahn begegnet. Immer habe er jeden Fehler in den Uhren behoben, auch wenn dies schonmal ein halbes Jahr und länger dauere. Bis die Dame mit der außergewöhnlichen Tischuhr aus den 20er Jahren ankam. Moysiszik recherchierte und recherchierte, befragte gleich drei Uhrmachermeister-Kollegen – und scheiterte. „Das ist der einzige unlösbare Fall in meinem Berufsleben gewesen. Wir waren uns am Ende einig, dass hier Teile verbaut waren, die nicht mehr Original sind.“

Plagiate darf er nicht reparieren

Original ist ein Stichwort, das ihm auch anderweitig immer wieder über den Weg läuft. „Oft kommen auch Menschen zu mir, die Plagiate teurer Uhren haben. Vor allem Rolex-Modelle sind dafür prädestiniert.“ An diesen darf der Handwerksmeister allerdings keine Hand anlegen, das ist streng untersagt und könnte ihn die Zusammenarbeit mit den Herstellern der echten Luxusuhren kosten. Doch auch die Originale steigern nicht alle ihren Wert. „Ich biete auch eine Kaufberatung an“, sagt der 62-Jährige, der selbst etwa 200 Uhren besitzt, von denen einige sehr wertvoll sind, andere aber auch nur aus Uhrmachersicht technische Schmankerl in sich bergen. Sein Tipp: Es gebe derzeit aus Nachlässen ein immenses Angebot. An seine erste eigene teure Uhr kann er sich noch genau erinnern: „Omega Speedmaster Moonwatch mit Lederarmband für 865 D-Mark. Das ist die Uhr, die die Astronauten der Apollo-Mission trugen“, kommt es wie aus der Pistole geschossen. Heutiger Wert: Ungefähr 4500 Euro.

Das Feuer für das Uhrmacherhandwerk brennt noch in Jürgen Moysiszik, der einmal sogar das Feinwerkzeug gegen XXL-Dimensionen tauschte. „Ich habe in Norddeutschland geholfen, eine Turmuhr zu reparieren. Das waren Schlosserarbeiten“, sagt der Gevelsberger. Und auch da galt: „Die muss am Ende genauso gut repariert sein.“

Jürgen Moysiszik hat mittwochs von 9 bis 13 sowie von 14 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr in der Mittelstraße 36 geöffnet. Er ist unter 0157/74957727 erreichbar.