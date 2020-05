Gevelsberger Jugendzentrum bietet Treff in Kleingruppen

Gevelsberg. Neben der Hausaufgabenhilfe gibt es nun auch die Möglichkeit zum Wiedersehen im Café des Städtischen Jugendzentrums in Gevelsberg.

Das Städtische Jugendzentrum Gevelsberg bietet für Kinder und Jugendliche nach der vollzogenen Teilöffnung in dieser Woche von montags bis freitags Hausaufgabenhilfe, Kleingruppenarbeit und bei Bedarf Einzelfallhilfe an. Die Hausaufgabenbetreuung findet täglich von 10 bis 12 Uhr in Kleingruppen statt. Das Angebot zum Gruppenchat über die Plattform „Blizz by TeamViewer“ bleibt weiterhin bestehen.

Die Einzelfallhilfe und Kleinstgruppenberatung werden von montags bis freitags in der Zeit von 14 bis 15.30 Uhr oder nach Absprache vom Team des Städtischen Jugendzentrums angeboten. In dieser Zeit findet weiterhin auch der Gruppenchat über die genannte Plattform statt. Als neues Angebot haben Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, sich täglich in Kleingruppen in der Zeit von 15.30 bis 17.30 Uhr im Jugendcafé zu treffen.

Um die Angebote der Teilöffnung wahrzunehmen, ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Kinder und Jugendliche können sich unter 02332/5570-12/-11/-10/-16/-17/-18, über die Online-Plattform „Blizz by TeamViewer“ (zu den angegebenen Videochatzeiten) oder montags, mittwochs und freitags nach 16 Uhr im Rahmen der AJA unter 01573/5496077 anmelden.

Ebenso ist auch die Anmeldung per E-Mail (E-Mail-Adressen und Kontakte sind auf der Internetseite www.jugendzentrum-gevelsberg.de zu finden) möglich. Die Datenschutzerklärung kann vorab auf der Internetseite heruntergeladen werden.

Achtung: Bei Erkältungssymptomen wie Husten, Schnupfen und Fieber bitte zu Hause bleiben. Bitte beachten: Am 21. und 22. Mai, am 1. und 2. Juni sowie am 11. und 12. Juni hat das Jugendzentrum aufgrund von Feier- und Brückentagen geschlossen.