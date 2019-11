Für den Einen ist es die Kette im Wert von 150.000 Euro, für den Anderen möglicherweise der Ring für 40 Euro – Philippe und Diana Marie wissen: Luxus definiert jeder anders. Die beiden Inhaber des Juwelier-Geschäfts Haarhaus an der Mittelstraße wollen für alle da sein. Sie legen vor allem Wert auf Exklusivität beziehungsweise Individualität. Nicht zuletzt deshalb haben sie sich von Trendmarken verabschiedet und einen anderen Weg eingeschlagen.

„Unsere Zielgruppe sind schmuckaffine Menschen“, bringt es Philippe Marie auf den Punkt. Näher eingrenzen wollen er und seine Frau diese Gruppe bewusst nicht.

„Luxus muss nicht immer etwas Materielles sein“, sagt Philippe Marie. Auf die Frage, was für ihn und seine Frau Luxus sei, antworten beide unabhängig voneinander: „Zeit und Gesundheit.“ Diese Denkweise spiegelt sich auch in ihrem Geschäft wider. Kunden sollen hier nicht einfach nur Schmuck kaufen. Natürlich können sie das auch, wenn sie nur das möchten. Den Maries ist es aber wichtig, einen Wert über das Materielle hinaus zu schaffen.

„Wir bieten auch Veranstaltungen an“, beginnt Diana Marie zu erklären. Beispielsweise eine Perlen-Ausstellung. „Perlen sind unsere große Leidenschaft“, verrät sie. „Dazu können wir auch viel erzählen, zum Beispiel über die Nachhaltigkeit beim Perlenanbau.“ Darüber hinaus haben Kunden von Juwelier Haarhaus die Möglichkeit, Manufakturen zu besichtigen. Hier haben die Maries gute Kontakte. Von Trendmarken haben sie sich wie gesagt weitestgehend verabschiedet.

Besondere Inneneinrichtung

„Wir haben uns fast ausschließlich von großen Firmen gelöst“, betont Philippe Marie. Stattdessen arbeiteten sie mit kleinen inhabergeführten Manufakturen zusammen – auch außerhalb von Deutschland. „Unsere Kunden können dadurch zum Beispiel direkt mit den Designern sprechen“, sagt Philippe Marie. Individuelle Beratung seien ihm und seiner Frau grundlegend wichtig. „Kunden müssen das Gefühl haben, das Produkt ist für Sie entwickelt worden“, erklärt Philippe Marie.

Blick in die Vitrinen: Bei Juwelier Haarhaus setzt man auf die Zusammenarbeit mit inhabergeführten Manufakturen. Foto: Carmen Thomaschewski / WP

Gerade bei Trauringen ein wichtiger Faktor. Hierfür gibt es im Geschäft an der Mittelstraße eigens abgetrennte Bereiche, in denen Beratungsgespräche etwas diskreter durchgeführt werden können. Einer dieser separaten Bereiche ist mit antiken Möbeln ausgestattet, die wieder aufbereitet wurden. Ein anderer wird abgetrennt durch ein sogenanntes Acoustic-Panel, eine Art Aufsteller, der die Geräusche aus dem großen Verkaufsraum etwas abdämpft.

Darauf aufgestickt ist eine Dame in einem historischen Gewand. Einer ihrer Arme ist beinahe vollständig tätowiert. Ein limitiertes Stück aus einer Reihe, die „Meisterwerke“ heißt, wie Diana Marie erklärt. „Das gibt es so zu finden nur in Gevelsberg und im Kaufhaus des Westens in Berlin.“

Renovierung im Herbst

Klar wird: Philippe und Diana Marie legen Wert darauf, dass sich ihr Geschäft auch optisch von anderen abgrenzt. Im vergangenen Herbst wurde es umfassend renoviert. Für die Gestaltung sei das Geschäft auf einer Branchenmesse sogar für einen Preis nominiert worden. „Wiederholt wurden wir in den vergangenen Jahren unter die Top 100 – Juweliere im deutschsprachigen Raum gewählt“, freuen sich Diana und Philippe Marie.

Mit antiken und wieder aufbereiteten Möbeln eingerichtet: Einer der separaten Beratungsräume des Geschäfts. Foto: Carmen Thomaschewski / WP

Letztlich soll sich aber nicht nur ihr Geschäft abgrenzen. Die Exklusivität, die die Maries ihren Kunden bieten wollen, fußt nicht allein auf Veranstaltungen oder der Beratung. Seit einiger Zeit gibt es hier auch Gevelsberg-Ringe zu kaufen.

Auf diese Silberringe ist eine Keramik-Schicht aufgebracht worden, auf der wiederum die lokalen Motive zu sehen sind. Auf dem Gevelsberg-Ring ist die Kornbrennerei, die Stadtharfe, ein Alltagsmensch der Wittener Künstlerin Christel Lechner, das Riesenrad für die Kirmes und der Hammerschmied als Symbolfigur zu sehen. Es gibt auch Ennepetal-Ringe zu kaufen.

Grundlegend besteht – wie anderswo auch – aber die Möglichkeit, sich bei Haarhaus ganz neue Schmuckstücke aus den eigenen älteren Stücken designen zu lassen.

111. Geburtstag in diesem Jahr

In diesem Jahr feiert der Juwelier Haarhaus seinen 111. Geburtstag (wir berichteten). 111 Jahre ist es her, dass der Uhrmachermeister Alfred Haarhaus an der Mittelstraße 21 sein Geschäft für Uhren und Schmuck eröffnete. Er ist Namensgeber des Geschäftes und führte es auch lange Zeit.

Der gebürtige Franzose Philippe Marie heiratete in die Familie ein und führt mittlerweile in der dritten Familiengeneration das Geschäft. Gemeinsam mit seiner zweiten Frau Diana Marie leitet er jetzt das Geschäft, acht Mitarbeiter sind bei Juwelier Haarhaus beschäftigt „viele schon seit Jahrzehnten“, sagt Philippe Marie.