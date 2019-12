Gevelsberger Kinder sammeln Tonnen von Kastanien für Tiere

„Wo wohnt in Gevelsberg das Christkind?“ Für die jungen Besucher der Weihnachtsfeier im Neuen Forsthaus lag die Antwort auf der Hand: „Hier, bei Liane Schlieper.“ Bürgermeister Claus Jacobi schmunzelte, schloss sich dieser Meinung aber vorbehaltlos an. Nirgendwo sonst sei so viel Weihnachten zu finden wie in der gemütlichen Wohnstube des Forsthauses im Kirchwinkel, lobte er.

Anlass der Feier war das Dankeschön des Verschönerungsvereins an die Kinder, die wieder eifrig Kastanien für das Winterfutter des Damwildgeheges gesammelt hatten, damit auch die Tiere Weihnachten Leckeres auf ihrer Speisekarte finden. Der Verschönerungsverein hat die alljährliche Kastaniensammlung 1950 ins Leben gerufen, mittlerweile sammelt schon die vierte und fünfte Generation. Traditionell bedankt sich der Verein bei den fleißigsten Kindern mit der vorweihnachtlichen Feier im Forsthaus, bei der sie natürlich auch Geschenke in Empfang nehmen dürfen. Musikalisch umrahmt wurde die Feststunde von einem Sopranflöten-Trio der Musikschule: Musiklehrerin Christine Schäfer, Sandra Pötter und Michele Hildebrand. Ein heiteres Wettspiel, eine Pippi-Langstrumpf-Weihnachtsgeschichte und das gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern rundeten das Programm ab. Vorbereitet hatten die Feier auch in diesem Jahr wieder Ulrike Dicke und Petra Hartmann vom Vorstandsteam des Vereins.

Infobox Das sind erfolgreichsten Sammler Einzelsammler:

1. Noah Führing (8 Jahre) mit 1305 Kilogramm, 2. Amy Bernecker (11) 886 kg, 3. Mia Sophie Schmidt (7) 360 kg, 4. Hannah Wortmann (12) 310 kg, 5. Justus Homberg (10) 225 kg, 6. Laura Reinwald (5) 205 kg, 7. Hannah Tacke (14) 165 kg, 8. Anna Korntheuer (4) 115 kg, 8. Malina Wedding (9) 115 kg, 10. Jaro Peche (8) 85 kg. Kleingruppen:

1. Lea und Ben Priester (7 und 4) 875 kg, 2. Lara und Nele Schondlowski (4 und 6) 750 kg, 3. Linus Hartenfels und Robin (11 und 11) 240 kg, 4. Jan und Frani Brosch (7 und 5) 190 kg, 5. Greta und Wilm Bruchsteiner (10 und 7) 188 kg. Großgruppen:

1. Grundschule Schnellmark 155 kg, 2. Jugendzentrum Gev. 110 kg

Die Vvg-Vorsitzende Kirsten Niesler begrüßte die kleinen Gäste und deren Begleiter, Bürgermeister Claus Jacobi befragte die Kinder humorvoll zur Tierwelt im Gatter. Sie fanden Riesenspaß daran. Insgesamt kamen 10.236 Kilo zusammen. 34 Einzelsammler, 32 Kleingruppen und zwei Großgruppen haben dieses gute Ergebnis erreicht.

Ihr großes Herz für die Tiere haben alle kleinen und großen Sammler bewiesen, auch wenn sie keine Einladung in das Forsthaus erhalten haben. Jede Tüte, angefangen bei fünf Kilo, war mit großem Eifer aufgelesen worden.

Dagmar Roßdeutscher hatte 1240 Kilo zum Forsthaus gebracht, was den zweite Platz bedeutet hätte - aber sie ist schon erwachsen und kam deshalb nicht mit in die Wertung. Der Verein bedankt sich für die große Unterstützung, ebenso bei allen Sammlern.