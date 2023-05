Spende Gevelsberger Kinderaugen glänzen: Wunsch geht in Erfüllung

Gevelsberg. Sie hatten es sich so sehr gewünscht, doch es fehlte das Geld. Dank einer Spende der AWo Gevelsberg wurden nun Kinderwünsche wahr.

Für uns ist es immer wieder eine Freude, wenn wir den ortsansässigen Einrichtungen etwas Gutes zukommen lassen können“, sagt Martina Drucks, Vorsitzende vom AWO-Ortsverein Gevelsberg. Gemeinsam mit ihrem Stellvertreter Hans-Christian Schäfer, Schriftführer Gerhard Lützenbürger und Beisitzerin Andrea Diekmann ist sie zu Gast an der Offenen Ganztagsschule (OGS) in Silschede, um dort einen Wunsch in Erfüllung gehen zu lassen.

Jede Menge Spielsachen für die Jungen und Mädchen, die das siebenköpfige Team um Einrichtungsleiterin Martina Rohde täglich betreut.

Man kann sich vorstellen, wie begeistert die Jungen und Mädchen sind, als sich vor ihnen einen wahres Spieleparadies nun auftut. Dinge, die sie sich gewünscht hatten, die man aus einem großen Spielzeugladen in Bochum bezog und die von allen nun endlich in Beschlag genommen werden können. Ein Augenblick, in dem einzig und allein strahlende Augen Bände sprechen.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Während einer Führung durch die Räumlichkeiten und der liebevoll gestalteten Außenanlage, erläutert Martina Drucks, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ohne eine OGS heutzutage kaum noch funktioniere, dass viele Kinder sie dringend brauchen, um halbwegs gerechte Startchancen ins Bildungssystem zu erlangen. „Was aber leider nicht so richtig klappt.“

Als Gründe dafür nennt sie das vielerorts fehlende Personal sowie den Mangel an Räumlichkeiten, um die Kinder in Klassengruppen zu betreuen. Ihrer Meinung nach seien es aber auch fehlende finanzielle Mittel, die den Offenen Ganztagoftmals an seine Grenzen kommen lässt.

Die OGS an der Grundschule Silschede besteht seit dem Schuljahr 2005/06. Damals hätte man mit einer überschaubaren Zahl von 27 Kindern und Eltern begonnen, die das Neuland betreten hätten, blickt die Einrichtungsleitung zurück. „In den folgenden Jahren wuchsen wir beständig auf eine dreigruppige Offene Ganztagsschule unter der Trägerschaft der AWO Ennepe Ruhr Kreis, in der wir Stand heute insgesamt 88 Kinderunter unserer Obhut haben.“

Spielsachen sind wichtig

Neben den Hausaufgaben, bei denen auch die Lehrkräfte der Grundschule helfen, und dem täglichen Mittagessen können die Kinder auch Gesellschaftsspiele spielen, ihre Baukünste mit Lego unter Beweis stellen, basteln, malen und sogar nähen „Das macht allen nach dem Schulvormittag sehr viel Spaß“, so Martina Rohde.

Der Vorstand vom AWO-Ortsverein Gevelsberg zeigt sich begeistert davon, dass seine kleine Finanzspritze ihren Zweck erfüllt hat, da Spielzeug Wahrnehmung und Bewegung gleichermaßen fördere und ein wichtiges Werkzeug für die gesunde Entwicklung von Kindern sei.

