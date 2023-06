Gevelsberger Kirmes: Exklusive Kirmesführung zu gewinnen

Die Gevelsberger Kirmes 2022: Eindrücke vom Kirmestrubel. 2023 findet am Kirmessamstag wieder die Kirmesführung statt.

Gevelsberg. Bald startet die Gevelsberger Kirmes 2023. In diesem Jahr gibt es auch wieder eine exklusive Kirmesführung. 5 x 2 Plätze sind zu gewinnen.

Jetzt dauert es nicht mehr lang: Vom 23. bis 27. Juni steigt sie wieder, die schrägste Kirmes Europas, die lange Nacht von Freitag bis Mittwoch, kurzum: die Gevelsberger Kirmes. Die Zeichen in der Stadt sind schon nicht mehr zu übersehen. Wimpel und Plakate hängen, Schilder weisen auf die Sperrung in der Innenstadt hin. Die Gevelsbergerinnen und Gevelsberger sind bereit.

Wer über den üblichen Kirmesspaß hinaus Lust hat, die Gevelsberger Kirmes noch besser kennenzulernen und vielleicht sogar als alteingesessener Kirmesfreund noch Neues über die wichtigste Veranstaltung der Stadt zu lernen, hat in diesem Jahr endlich wieder die Möglichkeit, an einer exklusiven Kirmesführung teilzunehmen. In den vergangenen Jahren war die Veranstaltung ausgefallen.

In Kooperation mit unserer Redaktion gestalten Markus Loetz, 1. Vorsitzende des Gevelsberger Kirmesvereins, und erstmalig der neue Hammerschmied Lutz Kornowski eine Kirmesführung, die am Samstag, 24. Juni, um 14.30 Uhr am Kirmestor startet. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werfen einen Blick hinter die Kulissen und dürfen sich ebenso auf Speis und Trank freuen.

Kaum bekannte Kirmesfakten

Die Gruppe schlendert gemütlich das Kirmesgelände hinauf, während der Kirmeschef und der Hammerschmied an einzelnen Plätzen ganz viel Hintergrund erläutern und jede Menge Dönekes auf Lager haben. Kirmestor, Kirmeszug, Kirmesplatz – all das bietet eigene Geschichte und Geschichten. Die beiden Kirmesprofis erzählen auf spannende Weise, was oft kaum bekannt und fast immer lustig ist.

Das bietet auch die Gelegenheit, den neuen Hammerschmied Lutz Kornowski aus der Nähe kennenzulernen. Seine Premiere als Symbolfigur beim Kirmesabend war bereits gelungen. Jetzt wird er beweisen, wie viel Kirmes im bis dato jüngsten Gevelsberger Hammerschmied steckt.

Mit seinen 27 Jahren tritt Kornowski in die Fußstapfen von Bernd Matthäi, der den Hammerschmied 13 Jahre lang verkörpert hat. „Die Symbolfigur der Kirmes zu sein, das ist schon der Hammer“, hat Lutz Kornowski schon im Interview mit der Redaktion gesagt. Er weiß: „Das Brauchtum macht auch jüngeren Generationen Spaß. Das will ich zeigen und andere motivieren mitzumachen.“ Deshalb sind Jung und Alt eingeladen, sich am 24. Juni von der Kirmesbegeisterung in Gevelsberg anstecken zu lassen.

Fünf Leserinnen und/oder Leser haben die Möglichkeit, mit einer Begleitperson an der exklusiven Kirmesführung teilzunehmen. Dafür müssen sie nur eine Kirmes-Frage richtig beantworten. Die Verlosung ist zu finden unter www.wp.de/kirmesfuehrung, Teilnahmeschluss ist der 20. Juni.

