Gevelsberger Kirmes: Motto für 2024 wird gesucht

Nicht mal ein halbes Jahr warten, dann beginnt zum 90. Mal die schrägste Kirmes Europas in der Gevelsberger Innenstadt – was aber noch fehlt, ist das diesjährige Motto des größten Volksfestes der Region. Dafür sucht der Kirmesverein entsprechende Vorschläge, die nun eingereicht werden können.

Im vergangenen Jahr feierten rund 350.000 Besuchende zwischen Kirmestor und Kettenkarrussell unter dem Motto „Use Kiärmes dä es schöner, steiler, geiler“. Angelehnt war das Motto dabei an den Schlagerhit „Leyla“. Für die Kirmes in diesem Jahr wird noch ein Motto gesucht, und dabei können sich die Gevelsbergerinnen und Gevelsberger miteinbringen. Bis zum 26. Januar, wenn der Kirmesverein mit seiner Jahreshauptversammlung offiziell in das neue Kirmesjahr startet, können Vorschläge über das soziale Netzwerk Facebook eingereicht werden.

Dabei müssen die Vorschläge nicht im klassisch verwendeten Plattdeutsch eingereicht werden, wie der Kirmesverein in einer Mitteilung auf Facebook bekanntgab. Die Vorschläge können in hochdeutsch gemacht werden und werden anschließend übersetzt. Für den Vorschlag, der sich am Ende bei der Wahl des Kirmesvereins durchsetzen wird, gibt es einen Preis. Wie genau dieser aussieht, lässt der Veranstalter zu diesem Zeitpunkt aber noch offen.

