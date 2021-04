Gevelsberger Kirmesverein: Das fällt aus, das findet statt

Gevelsberg. Zum zweiten Mal steht die Gevelsberger Kirmes im tiefdunklen Corona-Schatten. So laufen die Planungen des Kirmesvereins weiter.

Carsten Neef, Geschäftsführer des Gevelsberger Kirmesvereins, informiert darüber, dass die Monatsversammlung im April ausfällt. Auch die Kirmeskrugfete und die Hammerschmiedfete werden definitiv nicht stattfinden, wobei der Hammerschmied sich etwas einfallen lassen wird.

Die weiteren Planungen der Aktionen, die alternativ durchgeführt werden können, werden in der Maiversammlung, besprochen. Diese findet am Freitag, 28. Mai, um 19 Uhr statt - wahrscheinlich wieder via Zoom (Einwahldaten werden kurz vorher bekannt gegeben). Eventuelle Aktionen während der Kirmes werden mit dem Bürgermeister besprochen.

+++ So steht es um die Gevelsberger Kirmes 2021 +++

Wenn die Kirmes-Plaketten eintreffen, wird die Übergabe organisiert. Auch stehen noch einige Krüge zur Abholung bei Carsten Neef bereit.

Bei Fragen oder Anliegen können sich die Mitglieder jederzeit bei Neef melden.