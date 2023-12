Gevelsberger möchte Erzieher werden – doch das Geld fehlt

Gevelsberg Der Naturkindergarten „Waldwerk“ sucht Sponsoren, um Ausbildung zu finanzieren. Darum möchte die Kita Luc Jansen die Lehre ermöglichen.

Eigentlich hatte Luc Jansen vor, nach dem Fachabitur eine Lehre zum Bankkaufmann zu machen. Doch seine Tätigkeit als Alltagshelfer im Naturkindergarten „Waldwerk“ in Gevelsberg hat den 20-Jährigen zum Umdenken bewegt. „Ich möchte jetzt Erzieher werden und würde die Ausbildung gerne hier im Naturkindergarten machen.“ Und das „Waldwerk“ möchte Luc Jansen das auch gerne ermöglichen – doch das Geld für seinen Ausbildungslohn fehlt der Einrichtung. Nun sucht die Kita Sponsoren, um Luc die Lehre zu finanzieren.

In Kindertagesstätten fehlt es deutschlandweit nicht nur generell an Erziehern, vor allem männliche sind rar gesät. Dabei seien sie für die Erziehung der Kinder besonders wertvoll, wie Sarah Hübsch, die Pädagogische Leiterin des „Waldwerks“, erklärt: „Die Jungs und Mädchen profitieren davon, das andere Geschlecht im Team zu haben. Der männliche Part kommt bei vielen Frauen im Team oft zu kurz. Die Väter der Kinder sind oft auch erst spät zu Hause. Luc ist hier unabdingbar geworden im Team und er hat auch eine Vorbildfunktion für die Kinder und zeigt, dass es nicht nur Frauen als Erzieher gibt.“

Seit etwas mehr als einem Jahr unterstützt der Gevelsberger die Kita als Alltagshelfer. Zu Corona-Zeiten wurde diese Tätigkeit zu 100 Prozent gefördert, nun gibt es einen Eigenanteil, den die Kita tragen muss. Durch seine Arbeit mit den Kindern merkte Luc Jansen, wie viel Freude ihm der Job macht. Ihm ist bewusst, dass der Erzieher-Beruf vom Gehalt her nicht so attraktiv ist. „Ich habe aber lieber mehr Spaß an der Arbeit, als mehr Gehalt. Ich möchte nicht jeden Tag mit schlechter Laune zur Arbeit gehen“, sagt der 20-Jährige. Er habe jüngere Geschwister und hat sich schon mit ihnen gerne viel beschäftigt. Heute bekomme er von den Eltern der Kita-Kinder viel positives Feedback, was ihn sehr freue. „Und daher möchte ich gerne hier im Naturkindergarten meine Ausbildung machen.“

Von den Eltern kommen nur positive Rückmeldungen

Es soll eine praxisintegrierte Ausbildung zum Erzieher sein, mit drei Schul- und zwei Praxistagen. „Das sind auf drei Jahre verteilt rund 25.000 Euro an Ausbildungskosten, die unsere Kita zahlen muss. Das können wir uns aktuell nicht leisten und sind auf Unterstützung angewiesen, um die Lehre für Luc möglich zu machen“, sagt Joanna Stolz, Vorstandsmitglied des „Waldwerks“.

Der gemeinnützige Verein „Waldwerk“ ist eine Elterninitiative. Derzeit werden in der eingruppigen Einrichtung 20 Kinder betreut. Um Luc die Ausbildung zu ermöglichen, hat die Kita die Eltern bereits dazu aufgerufen, Sponsoren zu finden. „Fast alle Eltern haben direkt gesagt, dass sie im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten spenden wollen, damit Luc die Lehre im kommenden Jahr beginnen kann“, sagt Stolz, die an ihrem eigenen Sohn, der im „Waldwerk“ betreut wird, merkt, wie stark die Bindung der Kinder zu Luc mittlerweile ist. Sarah Hübsch ergänzt, dass es für sie eine Win-Win-Situation wäre, wenn Luc die Ausbildung beginnen könnte. „Die Kinder lieben Luc sehr und wir kennen ihn bereits und wissen, was er leistet.“

„Wir wollen das auf Biegen und Brechen unterstützen“

Um das Geld zusammenzubekommen, steht das „Waldwerk“ mit der Stadt Gevelsberg in Kontakt und bemüht sich um Fördergelder. „Die Stadt hat beim Landesjugendamt nach einer Förderung gefragt, aber noch ist dabei leider nichts herausgekommen“, sagt Stolz. Einnahmen aus einem Trödelmarkt oder von Sommerfesten hat die Kita bereits für Luc an die Seite gelegt. „Doch wir sind auf Unternehmen oder Privatpersonen angewiesen, um das möglich zu machen. Wir wollen das auf Biegen und Brechen unterstützen und uns dafür einsetzen“, macht Joanna Stolz deutlich. Die ersten 5000 Euro für Lucs erstes Ausbildungsjahr könnte der Naturkindergarten noch selbst tragen. „Danach steigt das Ausbildungsgehalt und die Förderung sinkt.“

Falls die Kita es nicht schaffen sollte, auf die rund 25.000 Euro für Lucs Ausbildung zu kommen, möchte die Einrichtung den Eltern ihre Spenden zurückzahlen. Auch größere Spendengelder von außen sollen zurücküberwiesen werden. „Alle andere Spenden würden bei der Kita bleiben, weil sie ja trotzdem einer guten Sache zugutekommen“, sagt Stolz, die sich vorgenommen hat, Luc bis Ende Januar mitzuteilen, ob die Ausbildung möglich ist oder nicht. „Luc soll Planungssicherheit haben.“

Für den 20-jährigen Gevelsberger steht aber fest, dass er Erzieher werden möchte – zur Not macht er die Ausbildung in einer anderen Einrichtung. „Ich finde es für die Kinder wichtig, dass sie auch Männer als Erzieher kennenlernen. Ich fänd’s super, wenn ich die Ausbildung im „Waldwerk“ machen könnte, weil es eine besondere Kita ist.“

Spenden nimmt die Kita „Waldwerk“ unter folgendem Konto entgegen: Naturkindergarten Waldwerk e.V., Konto DE41 4545 0050 3009 0956 33. Weitere Informationen und Spendenquittungen erhalten Interessierte unter joanna.stolz@elterninitiative-waldwerk.de

