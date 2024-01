Gevelsberger Prinzenpaar bekommt seine Karnevals-Kutsche

Gevelsberg Auch in Gevelsberg ist der Karneval im Gange. Jetzt hat das Prinzenpaar für seine vielen Termine einen passenden fahrbaren Untersatz bekommen.

Das närrische Treiben in Gevelsberg hat begonnen. Und der erste Termin im neuen Jahr war nicht nur für Prinz Thomas I. und Prinzessin Tanja I. etwas Besonderes, sondern auch für den Betriebsleiter vom Opel Autohaus Nolte, Andreas Niehues. „Ich freue mich sehr, dass wir auch in diesem Jahr wieder das Prinzenpaar und sein Gefolge in unserem Haus begrüßen dürfen“, sagte dieser anlässlich der schon traditionellen Fahrzeugübergabe an die Tollitäten aus den Reihen der Ka.Ge.Grün-Weiß Gevelsberg.

Während der gesamten närrischen Zeit bis Aschermittwoch stellt das Autohaus dem Prinzenpaar ein Fahrzeug zur Verfügung. Dass sich das Autohaus erneut dazu bereit erklärte, ein Gevelsberger Prinzenpaar mobil zu unterstützen, kommt nicht von ungefähr. Zum einen ist Betriebsleiter Andreas Niehues seit 2020 Träger der Närrischen Mütze der Gevelsberger Karnevalsgesellschaft, zum anderen wurde der neunte Standort des Familienunternehmens Nolte am 11. November 2015 nach nur sieben Monaten Bauzeit, im Gevelsberger Gewerbegebiet „Im Winkel“ eröffnet. Also an jenem Datum, an dem alljährlich um 11:11 Uhr auch das närrische Volk sein buntes Treiben offiziell einläutet. Das närrische Abenteuer kann somit für Prinz Thomas I., Prinzessin Tanja I und ihre Begleiter, Tanja und Michael Lenartz, beginnen.

Alle vier stellten sie begeistert fest, dass solch eine majestätische Staatskarosse die ultimative Wohlfühlzone sei, um zwischen den zahlreichen Terminen einfach mal ein wenig abzuschalten. Als Dankeschön überreichte der Prinz nach der Schlüsselübergabe noch ganz offiziell seinen diesjährigen Prinzenorden an Andreas Niehues, das dazugehörige Küsschen gab es, wie sollte es auch anders sein, von der Prinzessin. Mit den Worten „Ich wünsche Euch viel Spaß und allzeit gute Fahrt mit dem Fahrzeug sowie eine tolle und unvergessliche Karnevalszeit“, verabschiedete er das Gevelsberger Prinzenpaar und gab ihnen noch ein dreifach kräftiges „Gevelsberg Gelau“ mit auf den Weg.

