Gevelsberger setzen Zeichen am Ennepebogen

Gevelsberg Die Gevelsberger feiern am Samstag ein Friedensfest. Die Veranstalter rechnen mit 1000 Besuchern. Es geht um 11 Uhr los.

Die Resonanz auf die Aktion, die am Samstag, 17. Februar, am Ennepebogen geplant ist, ist riesig. „Es ist toll, dass sich so viele Menschen an dem Friedensfest beteiligen möchten“, sagt Seyfullah Köse. Der Vorsitzende des Integrationsrates rechnet mit etwa 1000 Besucherinnen und Besuchern. Die Veranstaltung unter dem Motto „Unser Moment“ beginnt um 11 Uhr.

Eingeladen sind alle Gevelsbergerinnen und Gevelsberger, die sich für demokratische Werte einsetzten möchten. Zusammen mit dem städtischen Büro für Vielfalt und Zukunftschancen hat der Integrationsrat ein buntes Programm zusammengestellt, bei dem es um Toleranz und Zivilcourage geht. Es gibt Musik, Kultur, politische Diskussionen und Verpflegung. Seyfullah Köse könnte sich vorstellen, dass das Friedensfest der Auftakt für viel mehr werden könnte: eine regelmäßige Veranstaltung in Gevelsberg, die die Menschen zusammen bringt, und bei der sie sich für Demokratie starkmachen und gegen Rechtsextremismus stellen.

