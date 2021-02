Gevelsberger soll bei Streit mit Messer gedroht haben

Gevelsberg/Sprockhövel. Ein Gevelsberger soll bei einem Streit in Sprockhövel ein Messer gezogen und damit gedroht haben.

Zwei Gevelsberger waren in einem Streit am Donnerstagabend gegen 22 Uhr in Sprockhövel verwickelt, bei dem einer mit einem Messer gedroht haben soll.

+++ Immer die neuesten Nachrichten aus dem EN-Südkreis: Hier geht es zum kostenlosen Newsletter

Nach Angaben der Polizei hielten sich ein 19-jähriger Gevelsberger und sein 18-jähriger Begleiter aus Sprockhövel am Busbahnhof am Nikolaus-Groß-Platz in Sprockhövel auf. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es mit einem 17-jährigen Gevelsberger zu einem Streit.

Der 19-Jährige und der 17-Jährige gerieten in eine handfeste Auseinandersetzung, in der der 17-Jährige ein Messer gezogen haben soll, um den 19-Jährigen damit zu drohen. Der 19-Jährige setzte Pfefferspray gegen seinen Angreifer ein, der daraufhin den Platz verließ.

Er konnte durch Polizeikräfte in der Nähe angetroffen werden, ein Messer wurde jedoch nicht bei ihm gefunden.