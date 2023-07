Gevelsberger TÜV-Tipps: Sicher packen für den Urlaub

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Der Gevelsberger TÜV-Leiter Yasin Tasyürek gibt Tipps für die richtige Ladungssicherung vor der Abfahrt.

Viele Menschen haben die leidvolle Erfahrung in den letzten Wochen gemacht oder stehen gerade jetzt vor dieser Herausforderung: Wie verstaue ich das Urlaubsgepäck in meinem Auto richtig? Denn falsches Beladen kann gefährlich sein. Spätestens im Falle eines Unfalls. Damit einer sorgenfreien Fahrt in den Urlaub nichts im Wege steht, gibt Yasin Tasyürek, Leiter der TÜV Nord-Station Gevelsberg, wertvolle Tipps, wie Koffer und anderes Gepäck im Auto sicher verstaut werden können.

Der Kofferraum, ein sicherer Ort

Der Kofferraum ist der sicherste Ort, um Gepäck im Auto zu verstauen. „Es ist jedoch entscheidend, die Ladung gleichmäßig zu verteilen. Eine einseitige Beladung kann das Fahrverhalten des Autos beeinträchtigen“, sagt Tasyürek. Schwere Teile gehörenganz nach unten. „Je tiefer der Schwerpunkt des Fahrzeugs ist, desto besser die Straßenlage“, ergänzt der Teamleiter. Tasyürek empfiehlt außerdem, größere Stücke mit Zurrgurten zu sichern oder eng an die Rückseite der Rückbank zu schieben. Darüber hinaus sollte das Gepäck so platziert werden, dass nichts herumfliegen kann. Lose Gegenstände lassen sich beispielsweise mit Anti-Rutsch-Matten und Gepäcknetzen oder -gurten gut sichern.

Im Innenraum bitte nur Leichtes

Im Innenraum des Fahrzeugs sollten nur leichte Gegenstände transportiert werden, und diese sollten gut gesichert sein, damit sie sich bei einem Unfall nicht in gefährliche Geschosse verwandeln. Insbesondere ist es ratsam, dass harte Gegenstände wie Handys, Tablets oder Spielzeug sicher verstaut werden, da sie bei einer plötzlichen Bremsung schnell durch das Fahrzeug fliegen können. „Und auch wenn es ein beliebter Ablageplatz ist, legen Sie nichts auf die Hutablage“, warnt Tasyürek.

Dach: windige Angelegenheit

Bei Dachgepäck ist besondere Sorgfalt geboten. „Bei einer Geschwindigkeit von 100km/h zerrt bereits die Kraft eines Orkans an der Last auf dem Autodach. Daher sollte das Gepäck dem Fahrtwind möglichst wenig Angriffsfläche bieten“ so Tasyürek. Dachboxen sind in der Regel eine gute Wahl, vor allem wenn sie wasserdicht und abschließbar sind. „Gehen Sie für die maximal zulässige Dachlast die Betriebsanleitung der Hersteller aufmerksam durch, um genaue Angaben zu erhalten“, rät der TÜV-Experte. Außerdem sollte bei längeren Strecken und insbesondere nach der Fahrt auf unebenen Straßen kontrolliert werden, ob die Ladung noch sicher sitzt.

Das Fahrrad, am besten am Heck

Fahrräder sollte man möglichst am Fahrzeugheck transportieren. Universal Heckträger werden bereits günstig angeboten. „Allerdings gehören bei diesen Modellen kleinere Kratzer und Beulen am Auto zu den gelegentlichen Begleiterscheinungen. Lackschonender sind maßgeschneiderte Heckmodelle, die allerdings entsprechend teurer sind“, weiß Tasyürek. Wenn das Fahrzeug eine Anhängekupplung hat, sind Modelle mit einem Kupplungsträger eine gute Wahl, um Fahrräder sicher zu transportieren. „Beachten Sie dabei unbedingt die zulässige Stützlast. Zudem darf auch nicht die zulässige Hinterachslast überschritten werden“, so der Teamleiter. Tipp: Viele TÜV Nord-Stationen verfügen über eine Fahrzeugwaage, an der man vor der Reise das Gewicht überprüfen kann.

Stressfrei in den Urlaub

Durchdacht gepackt, steht einer sorgenfreien Fahrt in den Urlaub dann nichts mehr im Wege. Damit vor der Abreise und während der schönsten Zeit des Jahres alles weiterhin stressfrei verläuft, stellt TÜV Nord eine Checkliste für den Urlaub sowie eine Tabelle mit Tempolimits und Regeln im Ausland zum bereit: www.tuev-nord.de/checkliste-urlaub.

