Gevelsberger Wegweiser Chor besteht seit 40 Jahren

Mit dem zehnten „Chorfreude“-Konzert feierte der Gevelsberger Wegweiser Chor auch sein 40-jähriges Bestehen. Mehr als 400 Gäste besuchten die Veranstaltung. Zum Doppeljubiläum wurden in der ersten Hälfte des Konzerts Songs gespielt, die einen Rückblick in die Geschichte des Chors gewähren sollen. „Die Lieder sollten unseren Werdegang verdeutlichen“, sagt Kai-Uwe Ploner, Erster Vorsitzender des Chors. Mit jedem Chorleiter würde sich auch die Musikrichtung ändern.

Zehn verschiedene Dirigenten führten den Chor über die vier Jahrzehnte an, doch der Ursprung liegt bei Christa Merle. 1979 hieß der Chor noch „Gevelsberger Jugendchor“. Er entstand aus den Bezirksjugendchören Vogelsang und Schnellmark und Haufe. Die Idee war, aus zwei kleineren Chören einen großen Jugendchor zu machen. „Christa Merle übernahm damals die Gesamtleitung und war die Initiatorin“, erzählt Ploner. Die Sängerschaft wuchs. Mitglieder kamen aus mehreren Bezirken, die Grenzen waren nicht mehr auf Gevelsberg Im Jahr 1980 änderte sich aus diesem Grund der Name. „Jugendchor Wegweiser, weil wir den Weg zu Gott weisen“, erklärt Kai-Uwe Ploner. Der 58-Jährige zählt selbst zu den Gründungsmitgliedern. Seine Frau Heike und er sind die einzigen ursprünglichen Mitglieder von den heutzutage 36 aktiven Sängerinnen und Sängern des Wegweiser Chors. „Aus beruflichen Gründen sind viele umgezogen oder konnten nicht mehr am Chor teilnehmen“, sagt der Gevelsberger. So sei auch Christa Merle in den 80-er Jahren weggezogen.

Thimo Gonschior seit elf Jahren Leiter

Seit elf Jahren leitet Thimo Gonschior die Wegweiser. Nicht nur die Leitung und die Mitglieder haben sich nach vier Jahrzehnten verändert. Auch die musikalische Begleitung und der Stil entwickelten sich über die Jahre. Zu Beginn wurden die Sängerinnen und Sänger noch mit Gitarre und Klavier unterstützt. Seit 2010 gibt es eine feste Band, die den Chor mit Schlagzeug, Gitarren, E-Bass und Piano begleitet. „Der Stil war anfangs noch Lobpreis, entwickelte sich mit der Zeit zu A cappella und ist heute eher Gospel und Pop“, sagt der Vorsitzende des Chors. „Sachen, die auch im Radio gespielt werden können.“

Wegweiser Chor Konfessionell nicht gebunden Generell trete der Gevelsberger Wegweiser Chor da auf, wo man sich mit den Inhalten der Musik identifizieren kann, erklärt der Vorsitzende Kai-Uwe Ploner. „Wir sind da konfessionell nicht gebunden.“ Jeder, der Spaß am Singen habe und mit dem Christentum einverstanden sei, könne Teil des Chors werden. „Man muss nicht zwingend Mitglied der Kirche sein.“ Mehr unter wegweiser-chor.de

An die Premiere des Chors erinnert sich der 58-Jährige gerne zurück. Das Konzert „…und am dritten Tag“ fand 1980 in der Johanniskirche Gevelsberg statt. Die Sängerinnen und Sänger traten vor schätzungsweise 500 Leuten auf. „Die Kirche war so voll, dass die Besucher teilweise gar keinen Sitzplatz mehr bekommen haben.“ Es folgten viele weitere Konzerte, wie der „Chorabend“ unter dem Titel „Wohin des Weges?“ 1988 dann der Durchbruch mit dem Musical „Jona“. „Wir sind durch viele Städte getourt, sogar bis nach Koblenz“, sagt der Gevelsberger über das Projekt, das Musik und Theater verband. Seit 2010 gibt es „Chorfreude“ – damals noch in einer kleinen Kirche in Wetter, ein Jahr später dann in der Lukaskirche. 2015 wechselte der Chor in die Erlöserkirche, weil dort mehr Zuschauer hineinpassen.

Anfang 2000 wurde der Wegweiser Chor Teil des CVJM Gevelsberg, weil das Gemeindehaus Schnellmark von der Kirche verkauft wurde, und damit auch der Proberaum des Chores. „Der CVJM bot einen Raum und lag nah an der Kirche. Außerdem vertritt er keinen einzelnen Bezirk“, sagt Kai-Uwe Ploner. Die Vereinsstruktur wurde übernommen. „Irgendwie muss man einen Chor ja organisieren“, sagt der Vorsitzende. „Die Struktur mach das Organisieren deutlich einfacher.“