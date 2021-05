Gevelsberger wird in Hattingen von drei Männern angegriffen

Gevelsberg/Hattingen. Ein 43-jähriger Gevelsberger war am Samstagabend in Hattingen unterwegs, als drei Unbekannte ihn plötzlich angriffen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 43-jähriger Gevelsberger wurde am Samstagabend in Hattingen durch Unbekannte leicht verletzt. Der Gevelsberger befand sich, gegen 20.30 Uhr, zusammen mit seinem 43-jährigen Begleiter am ZOB in Hattingen, als er durch drei Unbekannte unerwartet angegriffen wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll einer der Täter dem 43-Jährigen vorgeworfen haben, dass dieser ein Mädchen unsittlich berührt haben soll. Durch den Schlag eines Täters fiel der 43-Jährige zu Boden. Auch hier schlugen und traten die drei Angreifer weiter in Richtung ihres Opfers.

Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Reschop-Carré. Das Opfer wurde bei dem Angriff leicht verletzt, er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Täter werden so beschrieben: Täter 1: männlich, ca. 1,80 Meter groß, schwarze Haare, Vollbart, beige Jacke, weißes T-Shirt; Täter 2: männlich, südländisches Aussehen, rotes T-Shirt, schwarze Hose; Täter 3: männlich, südländisches Aussehen.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise unter 02324/91666000.

