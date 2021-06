Gevelsberger wirft Flasche: blutiger Streit an Glörtalsperre

Breckerfeld/Gevelsberg. Mit einem Flaschenwurf fing alles an. Am Ende sind zwei Männer an der Glörtalsperre verletzt.

Streit endet mit zwei Verletzten: Am Freitagabend kam es am Ufer der Glörtalsperre zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 29-jährigen Gevelsberger und einem 34-jährigen Wetteraner. Nach einem zunächst verbalen Streit warf der 29-Jährige eine Glasflasche in Richtung des Wetteraners und traf diesen dabei am Kopf.

Der 34-Jährige schlug daraufhin dem Gevelsberger mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn. Die Kontrahenten wurden durch einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes bis zum Eintreffen der Polizei getrennt.

Der 34-Jährige wurde zur Behandlung seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 29-Jährige gab an, selber einen Arzt aufsuchen zu wollen.

