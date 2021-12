Gevelsbergerin bei Auffahrunfall schwer verletzt

Rettungsdienst und Polizei im Einsatz (Symbolfoto). Nach einem Unfall in Gevelsberg ist eine Frau mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gekommen.

Gevelsberg. In Gevelsberg hat es einen Unfall gegeben, bei dem sich eine Person schwer verletzte. Einer der beteiligten Fahrer hatte Alkohol getrunken.

Der Unfall passierte auf der Haßlinghauser Straße in Gevelsberg: Eine 51-jährige Gevelsbergerin wurde bei einem Auffahrunfall am Mittwochnachmittag schwer verletzt.

Ein 43-jähriger Gevelsberger fuhr mit seinem Seat auf der Haßlinghauser Straße in Richtung Sprockhövel und beabsichtigte nach links in eine Hauseinfahrt abzubiegen. Aufgrund des Gegenverkehrs musste er verkehrsbedingt warten. Die hinter ihm fahrende 51-Jährige bemerkte den Bremsvorgang und hielt hinter dem Seat an.

Der folgende 33-Jährige bemerkte den Anhaltevorgang zu spät und fuhr mit seinem Transporter auf das Heck des Fords der 51-Jährigen auf. Bei der Unfallaufnahme fiel auf, dass der Fahrer des Transporters unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Test verlief positiv. Er wurde zur Entnahme einer Blutprobe zur Polizeiwache in Ennepetal gebracht. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Die 51-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

