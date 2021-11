Gevelsbergerin leitet jetzt die Kita Börkey

Gevelsberg. Das ist die Gevelsbergerin, die jetzt die evangelische Kindertagesstätte Börkey leitet.

Seit August 2021 leitet Eleni Makri die evangelische Kindertagesstätte Börkey. „Mein Ziel war schon immer, eine Kita zu leiten“, erklärt die ehrgeizige Erzieherin. „Dass das jetzt so schnell geht, das hätte ich mir aber nicht träumen lassen.“

Seit 2016 arbeitet die 28-jährige Gevelsbergerin in der Einrichtung auf dem Börkey. Vorher hatte sie an der Käthe-Kollwitz-Schule in Hagen eine Erzieherinnenausbildung absolviert, gleichzeitig ihr Abitur gemacht und anschließend in Hagen ihr Anerkennungsjahr abgeschlossen. Im Januar 2020 bewarb sich Eleni Makri auf die freie Stelle der Einrichtungsleitung. „Nachdem ich im Vorstellungsgespräch wohl überzeugen konnte, habe ich die Zusage für die Stelle als Einrichtungsleitung ab dem 1. Februar 2020 erhalten, allerdings erstmal als kommissarische Leitung bis zum 31. Juli 21“, erzählt die engagierte Erzieherin. Anschließend bildete sie sich zur zertifizierten Kita-Leitung weiter und ist jetzt seit dem 1. August offiziell als Leitung der Kita angestellt.

Die Teamarbeit ist ihr wichtig. „Wir haben ein super harmonisches Team“, erzählt Eleni Makri. Und die Elternarbeit sei ihr ein besonderes Anliegen, erzählt sie. Die Unterstützung des Fördervereines und eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat sind ihr da besonders wichtig. Und nicht zuletzt liegen ihr die 65 Kinder, die die Einrichtung besuchen, am Herzen. In drei Gruppen werden die 2- bis 6-jährigen von einem multiprofessionellen Team betreut. „Zusätzlich zu den pädagogischen Fachkräften sind eine Integrationskraft, eine Sprachkraft und eine Hauswirtschaftskraft in unserem Haus beschäftigt“, erzählt Eleni Makri.

