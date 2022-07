Gevelsbergerin verursacht Unfall: Radfahrer schwer verletzt

Gevelsberg/Sprockhövel. Eine 27 Jahre alte Gevelsbergerin hat die Vorfahrt eines Radfahrers übersehen. Der Mann wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt.

Eine 27 Jahre alte Gevelsbergerin hat in Sprockhövel einen Unfall verursacht, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde.

Der Unfall ereignete sich am Montag auf der Wuppertaler Straße in Sprockhövel. Ein 69-jähriger Essener war mit seinem Fahrrad in Fahrtrichtung Niedersprockhövel unterwegs, als die entgegenkommende 27-Jährige aus Gevelsberg ihn beim Linksabbiegen in die Hombergstraße missachtete und ihm die Vorfahrt nahm.

Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden, wobei sich der Essener schwer an der Schulter verletzte und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste.

