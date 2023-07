Gevelsbergs neue Fitness-Station: Outdoor-Training für Jeden

Öffentliche Bewegungsparcours gibt es schon in mehreren Städten (hier ein Foto aus Hagen). Gevelsberg bekommt nun auch einen.

Gevelsberg. Dank einer großzügigen Spende gibt es nahe der Halle West in Gevelsberg ein neues Sportangebot für Jedermann. Die Stadt lädt zur Eröffnung ein.

Dank einer großzügigen Spende der Hans-Grünewald-Stiftung wurde in den letzten Wochen ein neues Sportangebot unterhalb der Halle West in Gevelsberg errichtet. Zu der Eröffnung dieses Bewegungsparcours mit fünf verschiedenen Sportgeräten sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger am Freitag, 7. Juli, um 16 Uhr herzlich eingeladen.

Mit den angeschafften Outdoor-Bewegungselementen kann der gesamte Körper trainiert werden. Es gibt einen Rücken-, Hüft-, Bauch- und Beintrainer sowie eine Sit-Up-Bank. Ziel ist es, durch den öffentlich zugänglichen Fitness- und Bewegungsparcours die Bewegungsaktivität der Menschen zu steigern. So können neben Freizeitsportlerinnen und -sportlern, die bereits die Stefanstraße und Umgebung für sich entdeckt haben sowie Vereinsmitgliedern, die in der Halle West trainieren auch Spaziergängerinnen und Spaziergänger diese Sportgeräte ab sofort in ihren Fitnessplan aufnehmen.

Nach der offiziellen Eröffnung durch Bürgermeister Claus Jacobi wird das Team von der Sportalm den Bewegungsparcours sportlich einweihen und die Übungen an den Geräten vorführen.

Wer möchte, kann das Sportangebot direkt ausprobieren und seine Fitness verbessern.

Die Stadtverwaltung freut sich, den Gevelsberger Bürgerinnen und Bürgern eine weitere Freizeitattraktion bieten zu können.

