Gewalt gegen Frauen: Deutlich mehr Anrufe am Hilfetelefon

Ennepe-Ruhr. Häusliche Gewalt: Die Situation vieler Frauen spitzt sich zu.

Am internationalen Tag zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen schaut der Runde Tisch gegen Gewalt an Frauen und Häusliche Gewalt im Ennepe-Ruhr-Kreis in diesem Jahr besonders darauf, welche Auswirkungen die Pandemie auf das Ausmaß und die Formen von Gewalt hat.

„Wir erleben gerade einen großen Unterschied zwischen den offiziellen Statistiken und den dramatischen Berichten gewaltbetroffener Frauen“, weiß Andrea Stolte, Leiterin der Gesine Frauenberatung. In Übereinstimmung mit jüngsten bundesweiten Studienergebnissen, berichten Frauen auch im Ennepe-Ruhr Kreis von einer Zunahme gewalttätiger Übergriffe und aggressiven Verhaltens durch ihre Partner. Hierbei komme es nicht nur häufiger zu Übergriffen, auch die Schwere der Gewalt nimmt deutlich zu. Das zeigt sich so nicht unbedingt in der Zahl der Strafanzeigen oder Gerichtsverfahren.

So nahmen diese bundesweit im Jahr 2020 um 4,9 Prozent zu, während die Anrufe beim Hilfetelefon im gleichen Zeitraum um 15 Prozent stiegen. „Viele Frauen versuchen in der Krise, trotz schwerer Gewalt oder häufiger Wutausbrüche des Partners, die Familie zusammenzuhalten. Familien– und hier vor allem Frauen - sind auch zunehmend isoliert und sehen kaum Wege, ihre Situation zu verändern “, so Christina Schulz, Mitarbeiterin der Frauenberatung. Auch in anderen Bereichen ist eine deutliche Zunahme von Gewalt gegen Frauen zu verzeichnen. Ob in sozialen Netzwerken, Clubs oder am Arbeitsplatz. Gewaltbereite Männer steigern die Häufigkeit und Intensität ihrer Übergriffe auf Frauen aber auch auf Kinder. Die Fälle von Kinderpornographie und andere Formen pädokriminellen Verhaltens steigen und durch den hohen Ermittlungsdruck zeigt sich diese Steigerung auch in den offiziellen Statistiken.

1100 Menschen befragt

Fünf Jahre nach Inkrafttreten der Istanbul Konvention – dem Übereinkommen des Europarates zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Häusliche Gewalt hat der Runde Tisch „Gewalt gegen Frauen“ eine Bürgerbefragung durchgeführt. Fast 1100 Menschen haben sich daran beteiligt und dabei mitgeteilt, wo es ihrer Meinung nach lang gehen soll. Der Psychologe Stephan Jansen von Gesine Intervention wertet die Daten derzeit aus und stellt überrascht fest: „Über die Hälfte der Befragten kennt eine gewaltbetroffene Frau. Aber viele wissen nicht, an wen sie sich wenden können. Andere kennen einzelne Angebote, halten das Unterstützungssystem aber für unzureichend“.

Zu wenig Frauenhausplätze sind seit Jahren ein Problem, sagt Marion Steffens, Geschäftsführerin von Gesine Intervention – unter diesem Dach hat der gemeinnützige Verein Frauen helfen Frauen EN seine Organisationen zur Gewaltprävention und zur Unterstützung der Opfer zusammengeführt.

