Gewalt gegen Frauen: Immer mehr Fälle werden in EN bekannt

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal Gewalt gegen Frauen: Im Ennepe-Ruhr-Kreis nimmt die Zahl der Fälle seit Jahren zu. Nun wird es Zeit, zu handeln.

„Gewalt gegen Frauen ist keine Privatsache. Sie geht uns alle an!“ – dies ist die Botschaft, mit der der Runde Tisch EN gegen Gewalt an Frauen und Häusliche Gewalt sein Engagement für ein gewaltfreies Leben von Frauen und ihren Kindern im Ennepe-Ruhr-Kreis ein weiteres Mal unterstreicht. Anlass ist der 25. November, der Internationale Tag zur Beseitigung der Gewalt an Frauen.

Lesen Sie auch:

Wärmepumpe im 50er-Jahre-Haus: Das sagt der Energieberater

Neue Eigentumswohnungen in Gevelsberg gehen in den Verkauf

„Angstraum Milspe“: Security-Einsatz macht sich bezahlt

Personalmangel schlägt zu: Metzger muss Geschäftszeit kürzen

Gemeinsam mit vielen Organisationen, Einrichtungen und Initiativen weltweit appellieren die Mitwirkenden rund um dieses Datum an die Verantwortung von Politik und Gesellschaft für den Schutz von Frauen und ihren Kindern, für ein Ende geschlechtsbezogener Gewalt. Zugleich signalisiert das Bündnis: Bei uns finden gewaltbedrohte und gefährdete Frauen Unterstützung. Wir sind für Sie da!

Von links: Bettina Frauenstein (Opferschutzbeauftragte), Ekaterini Delikoura, Gracia Meya (VER Geschäftsleitung Vertrieb und Personal), Peter Bökenkötter, Stephanie Kattenborn, Sven Flügge (Opferschutzbeauftragter), Kathleen Schmalfuß und Christel Hofschröer werben für die diesjährige Kampagne des Runden Tisches. Foto: UvK/Ennepe-Ruhr-Kreis / Schwelm

Seit mehr als 20 Jahren macht der Runde Tisch mit immer neuen Ideen und Aktionen sowie Infoständen in allen neun Städten auf eine der größten Menschenrechtsverletzungen aufmerksam, auf Gewalt gegen Frauen.

In diesem Jahr konnte das Bündnis die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr als Werbeträger für die kreisweite Kampagne gewinnen. Bis Januar bringen insgesamt drei Busse die diesjährige Botschaft buchstäblich auf die Straße. Zusätzlich ist diese inklusive Hinweisen zu Beratungs- und Schutzangeboten rund um den 25. November auf allen Monitoren in den VER Bussen zu lesen.

„Als Ekaterini Delikoura uns die Idee präsentiert hat, war es für uns keine Frage, die Kampagne in der Form möglich zu machen“, berichtet VER-Geschäftsführer Peter Bökenkötter von seiner Rückmeldung an die Gleichstellungsbeauftrage des Ennepe-Ruhr-Kreises. „Bei so einem wichtigen gesellschaftlichen Thema sind wir gerne dabei. Zumal die Frauen mit den Hinweisen auf die Beratungsstellen auch noch erfahren, an wen sie sich wenden können.“

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Ein stärkeres Bewusstsein für geschlechtsbezogene Gewalt, weniger Tabuisierung, Mädchen und Frauen, die gegen sexistische Anfeindungen und Diskriminierungen aktiv werden- Erfolge wie diese belegen für die Fachkräfte des runden Tisches, was in den letzten Jahren bewegt werden konnte, um wieviel mehr das Thema in der Öffentlichkeit angekommen ist.

„Das ist gut so, reicht aber noch nicht, um Gewalt an Frauen und den miterlebenden Kindern den Nährboden zu entziehen“, lautet das Zwischenfazit von Christel Hofschröer, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Gevelsberg und Geschäftsführerin des Runden Tisches. Gleichzeitig macht sie deutlich: „Die Arbeit für alle Beteiligten ist vielschichtiger geworden. Mit Stalking und Gewalt im Netz sind beispielsweise neue Gewaltformen dazugekommen.“

Wie groß der Handlungsbedarf ist, belegen auch Zahlen, die die Hauptkommissare und Opferschutzbeauftragten Bettina Frauenstein und Sven Flügge liefern. Bis Anfang November diesen Jahres haben Stephanie Kattenborn und Kathleen Schmalfuß von der Frauenberatung.EN 353 Mitteilungen der Polizei über Einsätze zu Häuslicher Gewalt erhalten und den Opfern Beratung angeboten. 2022 lautete die Jahresbilanz 346 Fälle, 2021 waren es 288 gewesen.

„Beziehungen, Familie, das Zuhause sind hohen Belastungen ausgesetzt, sie tragen dazu bei, dass Gewalt gegen Frauen und Kinder eskaliert. Weitere Faktoren waren und sind die Pandemie, der Krieg in der Ukraine, zunehmend unsichere Lebenssituationen sowie akute Geldsorgen“, erläutert Andrea Stolte, Leiterin der Frauenberatung.EN.

Um von gewaltbetroffenen Frauen und ihren Kindern zu zeigen, wo sie Unterstützung finden können, Hilfsangebote für gewaltausübende Männer und Frauen aufzuzeigen und alle Bürgerinnen und Bürger anzuhalten, Verantwortung zu übernehmen, sind bis Anfang Dezember zahlreiche Aktionen geplant. So werden in Hattingen, Sprockhövel und Schwelm orangefarbene Bänke eingeweiht. Sie sollen den fehlenden Platz für Häusliche Gewalt signalisieren.

In anderen Städten gibt es Informationen und Gesprächsangebote in Stadtbüchereien (Wetter), auf Märkten (Herdecke, Ennepetal), beim Mondscheinbummel (Gevelsberg) oder im Rahmen der Lichteraktion (Witten).

Zudem bekennen sich viele Städte mit der Fahne von UN-Women zu einem „NEIN zu Gewalt an Frauen“ oder zeigen sich als Stadtverwaltung mit ihren Beschäftigten solidarisch (Gevelsberg).

Termine für Aktionen/Veranstaltungen

Samstag, 25. November

Hattingen

Aktionsstand auf dem Untermarkt

Kontakt:Katrin Brüninghold, k.brueninghold@hattingen.de, 02324/2043010

Samstag, 25. November, 11 bis 13 Uhr

Schwelm

Enthüllen der orangenfarbenen Bank am Märkischen Platz mit Rahmenprogramm und Fotoaktion

Kontakt: Anke Steger, steger@schwelm.de, 02336/ 801466

Ekaterini Delikoura, e.delikoura@en-kreis.de ,02336/ 932430

Montag, 27. November, 16 Uhr

Witten

Lichter-Aktion, am Kornmarkt (Fahmenmasten), von dort zum Berliner Platz

Kontakt: gleichstellungsstelle@stadt-witten.de, 02302/ 581 1610

Donnerstag, 30. November, 9.30 Uhr bis 12 Uhr

Ennepetal

Infostand vor dem Bürgerbüro

Kontakt: Katja Schlünder, kschluender@ennepetal.de, 02333/979 207

Freitag, 1. Dezember

Gevelsberg

Mondschein-Solidaritätscafé vor der VHS (Mittelstr. 88)

Kontakt: Christel Hofschröer, christel.hofschroeer@stadtgevelsberg.de, 02332/771 114

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm