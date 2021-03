Gewaltkriminalität: Sorge bereitet Dunkelziffer

Redaktionsleiter Stefan Scherer zu häuslicher Gewalt in Pandemiezeiten.

Redaktionsleiter Stefan Scherer hat eine klare Meinung zu häuslicher Gewalt in Zeiten der Corona-Pandemie.

Landrat Olaf Schade, der gleichzeitig Chef der Kreispolizeibehörde ist, gibt die richtige Marschroute vor, wenn er sagt, dass er und seine Leute sich nicht auf den guten Zahlen ausruhen wollen. Natürlich liest sich die Statistik so entspannt, weil wir nicht in einer Millionenstadt mit ghettoisierten Problemvierteln leben, aber auch, weil die Behörde an sehr vielen Stellen einfach gute Arbeit leistet, auf Entwicklungen reagiert und Straftätern deutlich zeigt: Hier ist kein Platz für Euch.



Sorge hingegen bereitet mir der Teil, den die Statistik nicht abdeckt, den die Beamten ohne Hinweise nicht überwachen können, weil er sich im rein privaten Bereich abspielt. Wie hoch ist pandemiebedingt die Dunkelziffer von Gewaltopfern und von Opfern sexuell motivierter Übergriffe tatsächlich? Zum einen steigt das Konfliktpotenzial mit jedem weiteren Tag der Kontaktbeschränkungen und des Lockdowns gerade in Familien, die auf wenig Platz miteinander zurecht kommen müssen. Zum anderen fallen durch weniger Kontakte auch viele derjenigen weg, die auf mögliche Gewalttaten aufmerksam werden und so die Betroffenen dazu drängen, ihre Peiniger anzuzeigen.



Das Veilchen ist womöglich längst wieder komplett verschwunden, wenn das Opfer das nächste Mal andere Menschen trifft und es traut sich selbst nicht, im Lockdown mit eingeschränkten Fluchtmöglichkeiten gegen einen Gewalttäter oder eine Gewalttäterin im privaten Umfeld vorzugehen. Halten Sie Augen und Ohren auf.