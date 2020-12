Gewinnen mit dem Adventskalender des Lions Clubs Ennepe-Ruhr

Schwelm Gewinnen und etwas Gute tun: Auf diese Adventskalender des Lions Clubs Ennepe-Ruhr entfallen folgende Gewinne.

Lions Club Ennepe-Ruhr

Gewinn-Nummern der Adventskalenderaktion

Ennepe-Ruhr Alle Jahre wieder gibt es den Adventskalender des Lions Clubs Ennepe-Ruhr und mit ihm viele Preise, die es zu gewinnen gibt. Hinter jedem der 24 Törchen verstecken sich Gewinne. Jeder Kalender ist mit einer individuellen Nummer gekennzeichnet. Diese Zeitung veröffentlicht wie schon in den vergangenen Jahren erneut täglich die Gewinn-Nummern.

Am Mittwoch, 23. Dezember, haben die Kalender mit den folgenden Nummern gewonnen: 1700 (ein Servicegutschein über 100 Euro von Bosch Car Service Klein & Wiese / Inhaber J.P. Wiese); 20 (ein signiertes Trikot im Wert von 50 Euro von EN Baskets Schwelm); 1109 (eine Handbrause Raindance Select von Hansgrohe im Wert von 80 Euro von Firma Siegfried Herbst Sanitär und Heizung); 1221, 1296, 1805, 3876 (je ein Warengutschein über 25 Euro von Hanse-Apotheke); 1650, 1977, 2652, 2564, 3594, 3875 (je ein Warengutschein über 30 Euro von Markt-Apotheke).

Am Donnerstag, 24. Dezember, haben die Kalender mit den folgenden Nummern gewonnen: 4098 (einmal Monat-zu-Monat-Mitgliedschaft im Wert von 45 Euro von Just Femme – Fitness für Frauen); 1668 (eine 10er Karte im Wert von 50 Euro von Just Femme – Fitness für Frauen); 3641 (ein Warengutschein über 50 Euro von Juwelier Schunk Uhrmacher und Goldschmiede-Atelier); 883 (ein Abendessen für 2 Personen im Wert von 60 Euro von Restaurant Hochzehn); 2318 (ein Sparkassenzuwachs-Sparen in Höhe von 500 Euro von Sparkasse Gevelsberg-Wetter); 2208 (ein Geschenkkorb im Wert von 50 Euro von Wein und Fein Weinhandel und Spezialitätengeschäft). (Alle Angaben sind ohne Gewähr).