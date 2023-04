Girls Day in Schwelm: Mädchen lernen Feuerwehr-Arbeit kennen

Schwelm. Der bekannte Girls’ & Boys’ Day steht vor der Tür. In Schwelm können Mädchen in den Feuerwehr-Beruf reinschnuppern. Alle Infos hier.

Als Mädchen in einen Beruf hineinschnuppern, in dem bislang vor allem Männer arbeiten, und sich als Junge in Arbeitsfeldern ausprobieren, in denen überwiegend Frauen tätig sind: Der Girls‘ & Boys‘ Day macht das an einem Tag im Jahr möglich und eröffnet Jugendlichen damit Erfahrungsräume, die ihren Blick und ihr Berufswahlspektrum weiten.

Lesen Sie auch:

Neue Leber rettet zweifacher Mutter das Leben

Vollsperrung in Ennepetal: Fahrerinnen verletzt

Demenz: Ennepetalerin erzählt ihre emotionale Geschichte

Schwelms Gleichstellungsbeauftragte Anke Steger informiert darüber, dass bei der Stadt Schwelm noch einige Plätze dafür frei sind, zum Beispiel für Mädchen, die die Arbeit der Feuerwehr näher kennenlernen möchten oder sich über den Beruf der Schreinerin / Malerin / Lackiererin kundig machten möchten. Auf einen spannenden Praxistag kann sich andererseits ein Junge im Büro für Seniorinnen und Senioren freuen.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Wer neugierig geworden ist oder mehr erfahren möchte, möge sich bitte bis zum 20. April bei der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Schwelm melden: steger@schwelm.de oder Tel. 02336 / 801-466.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm