Auf den Gehwegen war es am Freitag in Schwelm meist glatter als auf den Straßen. Auf privaten Gehwegen sind die Anwohner in der Pflicht zu streuen.

Wetter Glatteis: So ist Lage in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal

Schwelm. Gevelsberg. Ennepetal. Das plötzlich einsetzende Glatteis hat viele Menschen auf dem Weg zur Arbeit überrascht. So sieht es aktuell im EN-Südkreis aus.

Das Glatteis hat die Menschen in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal eiskalt überrascht. Die Polizei verzeichnete am Freitagmorgen in der Zeit von 6 bis 11 Uhr insgesamt 23 Unfälle.

Die Städte im Südkreis seien jedoch glimpflicher davon gekommen, teilt die Polizei mit. Nur in Schwelm und in Breckerfeld krachte es am Morgen wegen der Glätte. Alle anderen 21 Unfälle ereigneten sich in Richtung Hattingen und Nordkreis. Zum Glück wurden keine Menschen verletzt, die Polizei verzeichnete lediglich Blechschäden.

Unterdessen waren die Streudienste der Städte seit dem frühen Morgen im Einsatz. In Ennepetal ging es um 4 Uhr los. 20 Mitarbeitende waren im Einsatz, um die Straßen freizubekommen. Die trockene Kälte der vergangenen Tage spielte den Kräften in die Karten. Das Streusalz, das vor einigen Tagen bereits auf die Straßen gebracht wurde, sei liegen geblieben und habe dafür gesorgt, dass die Situation nicht so schlimm war, wie Ennepetals Stadtsprecher Hans-Günther Adrian erklärte. Die Bereitschaft des Streudienstes werde bis Donnerstag aufrechterhalten. Mit Sorge blicken die Einsatzkräfte auf das Wochenende. Es ist zwar angekündigt, dass die Temperaturen steigen. Doch der Frost sei noch im Boden und einsetzender Regen könnte die Straßen glatt machen.

Auch die Technischen Betriebe Schwelm (TBS) beobachten stetig die Wetterprognosen für die kommenden Tage. „Wir fahren Kontrollen und informieren die Kollegen im Bereitschaftsdienst, wenn sie rausfahren müssen“, erklärte Lars Seibel von den TBS. Der Bereitschaftsdienst ist in Schwelm zweigeteilt: Sechs Mitarbeitende stellen beim TBS den Dienst und 13 von Seiten der Stadt, die beispielsweise an öffentlichen Gebäuden, Schulen, Überwegen und Kreuzungsanlagen streuen.

Ab 4 Uhr waren die Schwelmer Mitarbeitenden im Stadtgebiet unterwegs, um auf den Straßen ein sogenanntes Feuchtsalz aufzubringen. „Das haftet gut auf der Fahrbahn und daher ist auf den Straßen alles im grünen Bereich. Im Moment können wir entspannt mit der Sache umgehen.“ Auf den Gehwegen sei es streckenweise glatter als auf den Fahrbahnen. „Das Pflaster war zum Teil sehr glatt. Hier ist der Bürger in der Pflicht“, sagt Seibel.

