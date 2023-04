Grausames Schicksal: Schwelmer helfen Witwen in Kenia

Schwelm. Es ist eine grausame Tradition: Witwen in West-Kenia werden mit ihren Kindern vom Hof gejagt. Hilfe für sie kommt nun aus Schwelm.

Die Idee kam aus Berlin, die K3 Kirche in Schwelm setzte sie um. Witwen in Kenia erhalten Spende aus der Kreisstadt. Warum das wichtig und nötig ist.

Im Stamm der Luo im Westen von Kenia gibt es ein grausame Tradition. Wenn ein Familienvater stirbt, geht der gesamte Besitz an dessen Brüder, und die Witwe wird mit ihren Kindern vom Hof gejagt. „Das können und wollen wir nicht länger akzeptieren“, so Pastor Ishmael Ochieng in Kenia, der in diesem Stamm groß geworden ist. So kümmert er sich mit seiner Kirche um diese ausgestoßenen Frauen, die sich inzwischen in einer Genossenschaft organisiert haben.

Benefiz-Gala

Da die K3 Kirche in Schwelm schon seit vielen Jahren die Projekte von Pastor Ishmael in Kenia unterstützt - im März diesen Jahres wurde ein Benefiz-Gala-Abend für seine Organisation „Shelter of Hope“ organisiert - sollte mit einem Aufruf zu Schaf-Spenden, den Witwen und ihren Kindern eine Zukunftsperspektive eröffnet werden.

Die Spendenaktion läuft sehr erfolgreich, und so konnten bisher 23 Schafe auf dem Viehmarkt von Nyangweso (Homa Bay County) erworben und den Frauen übergeben werden. Da diese kenianische Schafsrasse normalerweise dreimal im Jahr Nachwuchs bekommt, ist den Frauen mit ihren Kindern langfristig geholfen.

Umgerechnet kostet ein Schaf 80-100 Euro, was in etwa dem Monatsgehalt eines kenianischen Lehrers entspricht. Durch den Verkauf der Lämmer ist der Lebensunterhalt der Familien gesichert, und darüber hinaus können die Frauen auch noch Schulgeld für die Kinder bezahlen.

„Uns ist es ganz wichtig in Bildung zu investieren“, sagt Pastor Ishmael von Shelter of Hope. „Dadurch sichern wir die Zukunft der nächsten Generation“.

Genauso sieht es auch die K3 Kirche Schwelm, die das Projekt mit großem Engagement und viel Herzblut unterstützt. „Wenn wir die Migration aus Afrika nach Europa stoppen wollen, müssen wir Bildungsprojekte vor Ort unterstützen“, erklärt Friedhelm Olschewski von der K3. „Vielleicht bewahren wir so verzweifelte Menschen davor, dass ihr Traum von einem besseren Leben im Mittelmeer untergeht.“

Für das Witwenprojekt von Shelter of Hope kann weiterhin auf das Konto der K3 Kirche (k3-schwelm.de) gespendet werden. Am Ende des Jahres wird auch eine Spendenbescheinigung ausgestellt.

