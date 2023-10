Feuerwehr Ennepetal: Verletzter bei Brand in Halle gemeldet

Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz in Ennepetal. Laut Kreisleitstelle brennt es in einer Lagerhalle.

Ennepetal. Die Feuerwehr in Ennepetal ist am Sonntagnachmittag mit einem größeren Aufkommen zu einem Brand in einer Lagerhalle ausgerückt.

Sirenenalarm, Rauchschwaden und ein beißender Geruch in der Luft – je nachdem, wo in Ennepetal man sich am Sonntagnachmittag befand, war schnell klar: Es ist etwas passiert. Die Feuerwehr rückte mit einem größeren Aufkommen in die Friedrichstraße aus. Nach ersten Informationen der Kreisleitstelle war es dort im Bereich der Hausnummer 16 zu einem Brand in einer Lagerhalle gekommen. Nähere Angaben zum Ausmaß des Feuers und zu eventuellen Verletzten konnte die Feuerwehr auf erste Nachfrage der Redaktion noch keine machen.

Gegen 16.30 Uhr hieß es schließlich, dass das Feuer mittlerweile unter Kontrolle sei und weiter abgelöscht werde. Eine leicht verletzte Person soll durch die Einsatzkräfte aus dem Gebäude geholt worden sein. Der Einsatz war aber gegen 17 Uhr noch in vollem Gange. Weitere Details konnten dementsprechen weder die Kreisleitstelle noch die Feuerwache in Ennepetal nennen.

Infolge des Einsatzes kam es zu Staus rund um die Ennepetaler Innenstadt. Die Feuerwehr riet Bürgerinnen und Bürgern dazu, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Klima- sowie Lüftungsanlagen abzuschalten, da es im Bereich Milspe zu Geruchsbelästigung und Rauchniederschlag kam. Gesundheitliche Beeinträchtigungen seien nicht auszuschließen gewesen, wie es hieß.

Quasi zeitgleich zum Brandeinsatz an der Friedrichsstraße kam es laut Kreisleitstelle der Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Personen auf der Milsper Straße. Dabei soll es mehrere Verletzte gegeben haben. Auch hierzu gab es am Sonntagnachmittag noch keine näheren Informationen.

