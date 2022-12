Große Neueröffnung: Netto im Schwelm-Center ab sofort offen

Endlich wieder in der Schwelmer Innenstadt einkaufen: Im Schwelm-Center hat Netto heute seine Türen geöffnet.

Endlich wieder im Schwelm-Center einkaufen: Noch in der Dunkelheit, am Dienstag, 20. Dezember, um 7 Uhr in der Früh hat der Discounter „Netto“ nach langem Warten die Türen für die Schwelmerinnen und Schwelmer geöffnet. Das ist insbesondere für ältere und kranke Menschen, die unmittelbar in der Innenstadt wohnen, eine Erleichterung.

Denn für sie war es regelrecht unmöglich, Einkäufe zu Fuß zu erledigen. In der Stadt gab es lange Zeit gar keine Einkaufsmöglichkeit in Form eines Supermarktes. Mit der Öffnung der neuen Netto-Filiale hält auch Maik Disch, Prokurist der Maximilian Kehl GmbH, der das Schwelm-Center gehört, sein Versprechen. Denn sein Ziel sei es gewesen, frühstens Ende Dezember sowie spätestens Anfang Februar zu öffnen.

