Großeinsatz in Gevelsberger Tunnel: Das ist passiert

Gevelsberg. Blaulicht, Sirenengeheul und Feuerwehr-Großeinsatz am Samstag Abend in der Gevelsberger Innenstadt: Das ist im Engelbert-Tunnel passiert.

Gemäß Vorgaben durch Straßen NRW & der Autobahn GmbH muss alle 4 Jahre eine Vollübung im Engelberttunnel in Gevelsberg mit einem Brandereignis durchgeführt werden. Hierzu sind entsprechende Vorgaben zu erfüllen.

Beaufsichtigt wird die Übung unter anderem durch einen Sicherheitsbeauftragten vom Land NRW. Die Vollübung hätte bereits im Jahr 2022 stattfinden sollen, wurde allerdings aufgrund von Corona verschoben und fand nun am gestrigen Samstag statt.

Das Dach eines der verunfallten Pkw wurde mit scherem Gerät abgetrennt. Zum Glück handelte es sich nur um eine Übung Foto: Feuerwehr Gevelsberg

Es handelte sich um eine Übung, bei der die Einsatzkräfte nicht wussten, was sie erwartet: Im Tunnel war es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw gekommen, wobei einer auf die Seite gekippt wurde, der andere gegen die Tunnelwand fuhr und Feuer im Motorraum fing. In beiden Pkw befanden sich je 2 Personen, wobei 3 Personen in den Autos gefangen waren und eine Person selbstständig den Weg in ein Flucht-Treppenraum geschafft hat, dort aber kollabierte. 2 Personen waren schwer-, die anderen Beiden schwerstverletzt. Die betroffenen Personen wurden von realistischen Unfalldarstellern gespielt. Durch das Brandgeschehen eines der Pkw kam es zu einer starken Verrauchung des Tunnels, wodurch die Einsatzstelle vor Ort zunächst nicht eingesehen werden konnte.

Durch das Brandgeschehen eines der Pkw kam es zu einer starken Verrauchung des Tunnels, wodurch die Einsatzstelle vor Ort zunächst nicht eingesehen werden konnte. Foto: Feuerwehr Gevelsberg

Ziel der Übung war es zum einen, die Zusammenarbeit von Feuerwehr, Leitstelle, Tunnelleitzentrale und allen weiteren Beteiligten zu üben, zum anderen sollten Sicherheitseinrichtungen im Tunnel eingesetzt und überprüft werden.

69 Kräfte aus der gesamten Feuerwehr

Der Einsatzleiter und stellvertretende Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Gevelsberg, Robert Refflinghaus, hatte die Aufgabe, Brandbekämpfung und Menschenrettung zu koordinieren und zu priorisieren, gleichzeitig aber die Sicherheitseinrichtungen des Tunnels, wie zum Beispiel ein Entrauchungssystem, in Zusammenarbeit mit der Tunnelleitzentrale zu nutzen.

An der Übung haben insgesamt 69 Feuerwehrleute aus allen 3 Löschzügen, der Hauptwache und der Versorgungskomponente teilgenommen. Übungsbeginn war um 17.31 Uhr, Übungsende um 18.47 Uhr mit anschließenden Aufräumarbeiten. Für alle Beteiligten hatte die Versorgungskomponente der Feuerwehr während der Übung ein gemeinsames Abendessen vorbereitet, welches in den Räumlichkeiten der Hauptwache gereicht wurde.

