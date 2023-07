Großes Fest zum Abschluss der Bauspielplatzes in Rüggeberg

Ennepetal. Chef Harald Marohn zieht positives Fazit der 30. Auflage der Sommerferienaktion in Rüggeberg. Fotoausstellung blickt auf langjährige Geschichte.

Ein Abschlussfest des Bauspielplatzes Rüggeberg gab es bisher immer. Am Sonntag wurde es besonders groß, mit zahlreichen Spielangeboten, gefeiert. Grund: Es war das 30. Mal, dass die Aktion Bauspielplatz stattgefunden hatte. Die Menschen strömten heran…In 30 Jahren wirbelte BSP-Chef Harald Marohn durch Tausende Kinder, durch Nägel, Hämmer, Bretter – und als liebevoller Tröster war er stets zur Stelle, kam es doch mal zu einem (hell)blauen Daumen.

Marohn zog ein positives Fazit: „Es ist dieses Jahr wieder super gelaufen. Wir waren froh, dass es in den letzten Tagen nicht ganz so heiß wie in der Vorwoche war.“ Das Team an seiner Seite sei erstklassig. Fabian Höh, seit 20 Jahren dabei, davon 12 Jahre als BSP-Betreuer, werde oft scherzhaft der „Juniorchef“ genannt. Davon will er nichts wissen: „Harald ist und bleibt einziger Chef!“ Somit ist Marohn der „meistgefragteste Typ“ auf dem Bauspielplatz, der auch täglich die BSP-Zeitung herausbringt; dieses Jahr trug diese den Titel „Urwald Express“, denn das BSP-Thema lautete „Regenwald“.

Nach dem Gottesdienst konnten die Spielangebote genutzt werden wie Rollenrutsche, Bewältigung der Palmenrutsche oder Bobbycar-Rennen. Wer sich als Tropenforscher beweisen wollte, dazu gehörte eine Geräuschanalyse, erhielt eine Urkunde für erfolgreiche Expedition. Man konnte durch die imposante, sieben Meter hohe Pyramide streifen, in der Geheimgänge waren und Fallen lauerten. Bürgermeisterin Imke Heymann sei bis oben hin geklettert, aber in der Höhe sei es ihr ganz schön mulmig gewesen, gab sie zu.

Die Überraschung für Harald Marohn, die das BSP-Team organisiert hatte: Eine Fotoausstellung, die die Aktionen des BSP in 30 Jahren Revue passieren ließ. Auch alte Berichte aus Tageszeitungen konnte man nachlesen. Da habe man Texte von 20 Jahren BSP-Aktionen, zeigten Jannica und Malin vom BSP-Team, die die Fotos und Artikel ansprechend platziert hatten, stolz auf die Ausstellungwände.

Auf der „Fressmeile“ gab es alles, was der Magen begehrte. Jungen und Mädchen versprühten beste Laune. „Sollen wir Ihnen Handstand vorführen?“, fragte Paul (11), der froh war, dass er seine „bombastische Hütte“, wie er sagte, mit nach Hause nehmen durfte. Dann legte er mit Handstand los. BSP-„Kollegen“ taten es ihm nach.Dario (10), der an der Pyramide mitgewerkelt hatte, will auch nächstes Jahr dabei sein. Der siebenjährige Mads sagte: „Es hat Spaß gemacht, mit Elena (8) die Hütte zu bauen. Aber einen Namen hat die nicht. Die heißt einfach nur Hütte“, grinste der Blondschopf.

Das BSP-Küchenteam sei unschlagbar gewesen, so Marohn. Da seien 250 Portionen pro Tag zubereitet worden. In der Regenwaldkantine gab es, passend zum Thema, „Amazonassuppe“ und „Affenpampe“.Am Montag konnte sich jeder, der ab 9 Uhr vor Ort war, Brennholz abholen.

Übrigens hatten alle Hütten den Hütten-TÜV, den Jürgen Burggräf und Imke Heymann durchführten, bestanden.Und das Highlight, die Pyramide, versprach Harald Marohn, bleibe etwas länger auf dem Bauspielplatz stehen.

